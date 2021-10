Hokejový obranca Christián Jaroš sa udomácňuje v ďalšom tíme: U Diablov chcem preraziť v NHL!

Konečne chce preraziť a napevno sa usadiť v NHL. Obranca Christián Jaroš (25) sa v lete stal novou posilou Diablov z New Jersey, kde má síce dvojcestný kontrakt, ale v predsezónnom kempe presvedčil a získal si miesto v prvom tíme v úvode sezóny. Denníku Nový Čas prezradil, ako zatiaľ hodnotí štart ročníka, čo hovorí na nové prostredie i život v okolí veľkomesta New York!

Po Ottawe a San Jose je New Jersey vašou treťou zastávkou v NHL. Ako zatiaľ hodnotíte pôsobenie v novom klube?

Som spokojný, mal som dobrý predsezónny kemp, kde bolo mojou prioritou urobiť prvý tím, čo sa mi podarilo. Som rád, že som v úvode sezóny už stihol odohrať aj dva zápasy. Konkurencia v tíme je v defenzíve obrovská, takže musím stále na sebe tvrdo makať a využiť každú možnosť, aby som presvedčil trénerov o svojich kvalitách.

Aj ste mali nejaké ohlasy od trénera na vaše výkony v oboch stretnutiach?

Áno, debatoval so mnou a pochválil ma. Povedal mi, že aj keď som dva zápasy zo štyroch nehral, nemá to nič spoločné s mojou výkonnosťou, ale, ako som vravel, máme tu pretlak obrancov a šancu dostávajú aj iní.

Klub má vydarený štart do ročníka, veď v štyroch súbojoch ste trikrát vyhrali…

Všetky zápasy sme hrali doma, takže vládne v tíme spokojnosť. Ale musíme nadviazať na tieto výkony aj v ďalších stretnutiach.

Aké sú ambície klubu v sezóne?

Jednoznačne postúpiť do play-off, ale to je cieľom každého pred sezónou. Verím, že sa nám to aj podarí, mužstvo vyzerá silné.

Okrem klubových povinností isto myslíte aj na zimnú olympiádu v Pekingu…

Tak veľmi rád by som si premiérovo zahral na olympiáde, je to sen každého športovca. Je to však ešte ďaleko, teraz sa sústredím na New Jersey, aby som pravidelne hrával, podával dobré výkony, a potom verím, že príde aj pozvánka do národného tímu.

Keby ste mali porovnať predošlé kluby z Jersey, v čom je najväčší rozdiel?

Podmienky na hokej a celé zázemie sú všade výborné. Výhodou v Jersey je to, že tu mám dvoch slovenských spoluhráčov - Tomáša Tatara a Mariána Studeniča. To je ten bonus. Celkovo partia v tíme je výborná a vyhovuje mi aj menší časový posun oproti Kalifornii.

Už ste sa stihli aj zabývať, alebo ste stále s priateľkou v hoteli?

Zohnali sme si v meste Jersey City s Natalkou apartmán. Bývame pár metrov od Tomáša Tatara, máme naokolo všetko, čo potrebujeme, takže super. Aj do New Yorku je to autom pár minút jazdy. Už sme sa boli pozrieť v Central Parku či na Wall Street.

Aké sú v meste pandemické opatrenia?

V Jersey City je všetko otvorené, takže žiadny problém.