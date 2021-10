Ramsay nominoval na Nemecký pohár: Do Krefeldu so štyrmi nováčikmi

V nominácii slovenskej hokejovej reprezentácia na novembrový turnaj o Nemecký pohár v Krefelde figuruje aj 17-ročný útočník Filip Mešár.

Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), okrem neho sú nováčikmi v seniorskom výbere aj brankár Filip Belányi, obranca Dávid Mudrák a útočník Samuel Takáč.

"Filip Mešár, ešte ako 16-ročný, spolu so Šimonom Nemcom a Jurajom Slafkovským odohrali uplynulý svetový šampionát hráčov do 20 rokov v Kanade. Jeho dvaja rovesníci následne dostali priestor vo výberoch trénera Craiga Ramsayho v aprílových prípravných dueloch a predstavili sa aj na majstrovstvách sveta v Rige. Filipa Mešára z účasti v seniorskom tíme vyradili klubové povinnosti. S Popradom to dotiahol až do finále uplynulého extraligového ročníka, v ktorom "kamzíci" podľahli Zvolenu 1:4 na zápasy," uvádza HockeySlovakia.sk.

"Filipov čas nastal. Je ďalší hráč z talentovaného ročníka 2004. Sme radi, že sa mu darí v klube. Chceme ho trochu motivovať a posunúť ďalej. Budeme zvedaví, ako sa ukáže v seniorskej reprezentácii,“ povedal generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.

Aj ďalší traja debutanti v reprezentácii SR pôsobia v domácej extralige - brankár Filip Belányi chytá za Banskú Bystricu, obranca Dávid Mudrák zbiera skúsenosti v Michalovciach a čoskoro 30-ročný Samuel Takáč je v Slovane Bratislava. "Belányi a Mudrák sú veľmi mladí hráči, ktorí majú potenciál. Dávid Mudrák bol v minulosti oporou národného tímu do 20 rokov a plynulo prešiel do mužského hokeja v Michalovciach, kde podáva stabilné výkony. Filip Belányi má budúcnosť. Začal chytať ako jednotka v Banskej Bystrici, kde ukázal svoj potenciál. Chceme mu dať príležitosť ukázať sa aspoň v jednom zápase. A čo sa týka Samuela Takáča, podľa mňa je to najlepší podpis Slovana v tejto sezóne. Hoci má takmer 30 rokov, podáva výborné výkony. Zameriavame sa prioritne na mladších hokejistov, no nikoho nediskriminujeme. Takáčove výkony si zaslúžili reprezentačnú pozvánku,“ doplnil Šatan.

V nominácii sú až na jednu výnimku len hráči zo slovenských a českých klubov. Spomenutou výnimkou je 19-ročný obranca Samuel Kňažko z fínskeho TPS Turku

Zraz reprezentácie SR bude v pondelok 8. novembra v Bratislave. Po dvojdňovom tréningovom kempe odletia Slováci do nemeckého Krefeldu, kde od štvrtka do nedele absolvujú duely proti Švajčiarom, Olympijskému výberu Ruska a domácim Nemcom. "Najdôležitejšie je, že opäť môžeme hrať. Od hráčov vždy vyžadujeme, aby hrali ako tím, čo nie je ľahké, keď nominujete veľkú skupinu hráčov s nováčikmi, ktorá sa zíde na krátky čas. Musíme však tvrdo bojovať a hrať rýchlo. Potom budeme schopní produkovať ofenzívny hokej. Naši súperi majú dobré mužstvá. Všetci hrajú fyzický hokej. Švajčiari dokážu vyvinúť veľkú rýchlosť, Rusi sú vždy talentovaní a šikovní. Bude to ťažké, ale chceme vidieť náš tím hrať so sebavedomím a oduševnením. Chceme, aby ukázal, že je pripravený hrať na vysokom stupni,“ povedal k cieľom v Krefelde tréner Craig Ramsay na HockeySlovakia.sk.

Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie na novembrový turnaj o Nemecký pohár v Krefelde (zdroj: SZĽH):

Brankári: Filip Belányi, Matej Tomek

Obrancovia: Martin Bučko, Peter Čerešňák, Daniel Gachulinec, Michal Ivan, Samuel Kňažko, Patrik Koch, Dávid Mudrák, Martin Vitaloš

Útočníci: Samuel Buček, Marko Daňo, Dávid Gríger, Adrián Holešinský, Miloš Kelemen, Andrej Kollár, Michal Krištof, Filip Krivošík, Filip Mešár, Pavol Regenda, Miloš Roman, Samuel Takáč.