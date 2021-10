Zoznámte sa s malým Messim: Päťročného šikulu si už poistil Arsenal

Z jeho talentu sú všetci unesení. Malý futbalista Zayn Ali Salman (5) chodí len do škôlky, ale svoju roztomilosťou a šikovnosťou s loptou na seba strháva veľkú dávku pozornosti. S jeho službami do budúcnosti už počíta slávny anglický klub.

Zayna Aliho prezývajú "malý Messi", pričom na očiach verejnosti je od chvíle, keď sa stal najmladším naverbovaným hráčom Arsenalu Londýn.

"Keď som ho videl, zavolal som kamarátovi, ktorý potvrdil, že má iba štyri roky. Nemohol som uveriť, že je iba škôlkár. Predvádzal veci, ktoré v tomto veku ani nemal zvládnuť," nechápal skaut Arsenalu Stephen Deans.

"Hovoril som s jeho rodičmi a priviedol ho na niekoľko stretnutí. Nie je to náhoda," priznáva Deans. Zayn nedávno oslávil piate narodeniny, ale obratnosť, s akou si počína na ihrisku, k tomuto veku zďaleka nesedí. Tréner z First Touch Football Academy, Austin Schofield, pre BBC potvrdil, že Zayn prevyšuje ostatné deti. "Dali sme ho do skupiny detí do šiestich rokov, ale on bol hlavou a ramenami nad všetkými, takže sme ho posunuli ďalej." Salmanov otec dodal: "Arsenalu jeho vek neprekáža, naopak si myslia, že má veľký potenciál. Od doby, keď bol veľmi malý, má neuveriteľnú rovnováhu."

Hráči nemôžu byť oficiálne registrovaný, pokiaľ nemajú deväť rokov. Trénovaní ale môžu byť v akomkoľvek veku a tak ich futbalové kluby môžu zobrať do svojich radov. Napríklad práve Messi vstúpil do svojho prvého klubu v ôsmich rokoch. Do Barcelony, s ktorou bol zviazaný do tohto roku odišiel až vo svojich 13 rokoch. Arsenal potvrdil, že Salman hraje v jednom z ich vývojových centier - ale ešte sa neprihlaśil do ich Hale End Academy.

"V súčasnom veku Zayn nie je súčasťou oficiálnej akadémie Arsenalu. Momentálne si užíva futbalové mítingy vo vývojovom center West London, jednom zo stredísk, ktoré vedieme v hlavnom meste a poskytuje zábavné futbalové stretnutia od šiestich do ôsmich rokov. Naším poslaním je v tomto byť tou najnáročnejšou akadémiou," vyjadril sa k malému futbalistovi hovorca Arsenalu.