Vojna medzi Ledeckou a Vlhovou! Prečo sa skončila spolupráca tímov?

Vojna dvoch hviezd svetového lyžovania? Zdá sa, že medzi tímom slovenskej lyžiarskej hviezdy Petry Vlhovej (26) a tímom českého "obojživelníka" Ester Ledeckej (26) nepanuje najlepšia atmosféra.

"Skončilo to," prezradil krátko pred štartom novej sezóny Ledeckej kouč Tomáš Bank. Reagoval tak na spoluprácu so slovenským tímom pri tréningoch z minulosti. Dôvod ale nechcel konkretizovať. "Opýtal by som sa Franza," odkázal na svojho kolegu z trénerského tímu Gampera. "Niekoho nového už máme vyhliadnutého, ale Slováci to nebudú," dodal Bank.

Olej do ohňa nechcel prilievať ani šéf Vlhovej tímu Igor Vlha.

"Nebudem sa k týmto veciam vyjadrovať. Skúste sa spýtať pani Ledeckej," poznamenal otec Petry na tlačovke a viac sa k rozchodu česko-slovenskej spolupráce nevyjadril.

Dôvod rozchodu teda zostáva tajomstvom. Hovorí sa o antipatii trénerov Piniho a Gampera i o snahe prilákať do Vlhovej tímu servismana Ledeckej Miloša Machytku. Ester ho považuje za najlepšieho servisáka na svete.

"Ponuku som dostal počas finále Svetového poháru v Lenzerheide. Človeka to veľmi poteší, keď má o neho záujem najlepšia lyžiarka sveta," vravel pred časom Machytka. "Som trochu nacionalista a nebudem klamať, bol tam aj osobný problém s tímom bývalého trénera, ktorý mi ako prvý ponúkol spoluprácu. Celé to potom vyšumelo a ja som sa rozhodol zostať," vysvetľoval Ledeckej servisman. Ester tak padol kameň zo srdca. "Ja Vlhovú ani veľmi nepoznám. Bližšia mi je rozhodne Shiffrinová," pripustila pred časom česká lyžiarka i snoubordistka.