Adam Obert nastúpil prvý raz v Serii A za Cagliari: Debut s horkou príchuťou

Talentovaný slovenský futbalový obranca Adam Obert (19) debutoval v drese Cagliari Calcio v talianskej Serii A. V dueli 9. kola na pôde Fiorentiny nastúpil 19-ročný stopér v 71. minúte, keď vystriedal Nahitana Nandeza.

Sardínčania prehrali vo Florencii 0:3 a v tabuľke sú so ziskom piatich bodov až na predposlednej 19. priečke. Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov zmenil dres počas letného prestupového obdobia. Zo Sampdorie Janov, kde pôsobil v mládežníckom družstve, zamieril na tri roky do Cagliari, kde je súčasťou A-tímu vedeného trénerom Walterom Mazzarrim.