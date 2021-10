Šokujúca pravda o Magonim! Vlhová: Masaker, ubližoval mi, psychicky som sa zrútila

Petra Vlhová vydáva knihu s názvom PETRA, ktorá vyjde v polovici novembra. Už teraz sa však objavujú zaujímavé pasáže z nej, v ktorých okrem iného odkryje šokujúco pravdu o trénerovi Liviovi Magonim.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová úspešne odštartovala novú sezónu, keď obsadila tretiu pozíciu v rakúskom Soldene. Do sezóny vstúpila pod novým trénerom Maurom Pinim. Ten po uplynulej úspešnej sezóne nahradil vo Vlhovej tíme prísneho Taliana Livia Magoniho. Rozchod s ním prišiel po článku, ktorý vyšiel v talianskych novinách a v ktorom sa o Petre nelichotivo vyjadroval.

Aj o tomto momente sa zmieňuje Petra Vlhová vo svojej oficiálnej autobiografii s názvom PETRA, ktorá vyjde v polovici novembra. Už teraz sa však objavujú úryvky a zaujímavé pasáže z publikácie. Je isté, že sa máme na čo tešiť!

„Mala som tlačovú konferenciu na Bratislavskom hrade, po nej som prespala u priateľa v Trenčíne. Ráno som si na mobile čítala správy a zrazu som zbadala titulok: „Petra sa už nezlepší, nemá to v DNA.“ Klikla som na článok. Najskôr som nechápala, čo to znamená. Otvorila som si ho v origináli. Bol v taliančine. Rozhovor s Liviom Magonim pre denník Corriere della Sera. Dala som si ho preložiť a celý si ho prečítala. Psychicky som sa zrútila. Asi tri hodiny som revala, nedokázala som to zastaviť. Volala som bratovi, že s Liviom končím. Do telefónu som poriadne nadávala. V tom momente som ho nenávidela, pokazil mi všetku radosť z veľkého glóbusu," cituje pasáž z Vlhovej novej knihy sportnet.sme.sk.

Nový tréner Vlhovej vidí priestor na zlepšenie: Lara aj Mikaela sú trochu pred Petrou!

Pod Liviom Magonim zažívala Vlhová tie najväčšie úspechy doterajšej športovej kariéry. V osobnom živote však trpela. Naznačujú tomu úryvky z jej novej knihy a tiež vyjadrenia, ktoré dávala pred štartom sezóny o tom, že ešte nikdy sa necítila taká šťastná. Po odchode Magoniho z tímu ako keby jej spadol balvan zo srdca.

„Prvé tri roky s trénerom Liviom Magonim boli úžasné. Ukázal mi nový svet. Ukázal mi, ako fungujú najlepší. Postupne sa to však začalo kaziť a posledná sezóna s ním bola masaker. Keby som s ním pokračovala ďalej, vydržím ešte maximálne dva roky a skončím. Buď vyhorím, zničí mi telo, alebo mi znechutí lyžovanie. Livio ma bral ako stroj. Nie ako ženu, ktorá má aj city, ktorá má svoje dni a ktorá niekedy nevládze. Nikdy nebol spokojný. Ubližoval mne i ľuďom v tíme. Bolo to až chorobné. Keď som sa mu zdôverila, vrátilo sa mi to ako bumerang. Nikdy som s ním nemala bližší vzťah. Odmietal to. Pre Livia som nikdy nebola dosť dobrá," otvára Petra Vlhová svoju trinástu komnatu.

Je jasné, že Petra sa vo svojej autobiografii otvorila naplno a určite sa máme na čo tešiť!