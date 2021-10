Najslávnejší ruský MMA bojovník predviedol parádne KO: Po tomto preplesku súper nevedel o svete!

Fedor Emelianenko aj vo svojich 45 rokoch potvrdzuje, že patrí medzi špičku. Najslávnejší ruský MMA bojovník predviedol v hlavnom zápase večera na turnaji organizácie Bellator parádne KO.

Fedor Emelianenko je najznámejším ruským bojovníkom MMA. Napriek tomu, že má 45 rokov, stále aktívne bojuje v prestížnej organizácii Bellator. Aj keď je to americká organizácia, sobotňajší turnaj sa konal v Moskve. Dôvod? Hlavným zápasom večera bol súboj Fedora s Timothym Johnsonom. Ich súboj ale nemal dlhé trvanie. Fedor po 105 sekundách boja tvrdo zasiahol súpera najskôr spredu, potom zľava-sprava priamo do hlavy a ten bezvládne padol na zem. "The Last Emperor", ako znie Fedorova prezývka, vyhral deviaty zápas z posledných jedenástich a v takejto forme sa končiť rozhodne nechystá!