Hviezdy LA Lakers sa takmer pobili na lavičke: Niečo také som v živote nevidel, krúti hlavou legenda

Hviezdy tímu NBA Los Angeles Lakers Dwight Howard a Anthony Davis sa takmer pobili počas konfliktu na lavičke. Udialo sa tak krátko po timeoute v druhej štvrtine zápasu proti Phoenix Suns. Oboch "kohútov" museli rozdeľovať spoluhráči.

Anthony Davis and Dwight Howard get into it on the sidelines during a Lakers timeout. 👀 (🎥: @ESPNDeportes ) pic.twitter.com/Me8Pw7e3TJ

„Sme v pohode. Sme dospelí chlapi, také veci sa stávajú," hovoril Howard po zápase.

Legenda NBA a Lakers Magic Johnson vyjadril na sociálnej sieti twitter svoje znechutenie z incidentu. „Za 42 rokov, čo som členom organizácie Lakers, som nevidel niečo také," napísal.

Dwight Howard and AD got into a physical altercation on the bench…in my 42 years of being associated with the Lakers organization, I’ve never seen something like that smh