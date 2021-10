Tatar s dôležitou asistenciou: Černák najaktívnejší hráč v dvoch ukazovateľoch

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry si otvoril strelecký účet v NHL. Dvadsaťdvaročný hráč Washingtonu Capitals v druhej tretine domáceho stretnutia s Calgary znížil na 2:3 po asistenciách Toma Wilsona a Alexandra Ovečkina.

Slovenský reprezentant dosiahol prvý gól vo svojom jedenástom zápase v profilige. Washington napokon prehral 3:4 po predĺžení, Fehérváry si okrem gólu zapísal aj tri plusové body. Bodoval aj Tomáš Tatar, ktorý asistenciou prispel k triumfu New Jersey nad Buffalom 2:1 po predĺžení.



Washington prehrával po prvej tretine 0:3, v 23. minúte Jevgenij Kuznecov znížil a o necelých päť minút prišiel okamih Slováka. Ten si narazil puk s Wilsonom, od mantinelu nakorčuľoval k pravému kruhu a strelou švihom prekonal brankára Flames Dana Vladařa. "Snažil som sa zapojiť do protiútoku, puk sa dostal ku mne späť od Toma Wilsona a keď som videl otvorenú cestu k strele, tak som to skúsil. Som naozaj šťastný," povedal pre zámorské médiá Fehérváry, ktorý celkovo odohral v zápase 18:37 min, mal aj jednu strelu a jeden bodyček. Vyhlásili ho za druhú hviezdu. Prvou bol autor hetriku za Calgary Elias Lindholm, ktorý dal aj víťazný gól v predĺžení.



Hráči New Jersey zaznamenali tretie víťazstvo zo štyroch duelov, Tatar sa podieľal na vyrovnávajúcom góle Nica Hischiera na 1:1 v 46. minúte. V presilovej hre posunul dozadu na modrú čiaru puk pre Dougie Hamiltona a jeho strelu dorazil do siete Hischier. V predĺžení potom rozhodol o triumfe "diablov" Pavel Zacha. Tatar si vo štvrtom stretnutí v sezóne pripísal tretiu asistenciu, odohral 17:12, mal tri strely a dva "hity". Jeho krajan a spoluhráč Marián Studenič strávil na ľade viac ako 11 minút a rovnako mal tri strely. Obranca Christián Jaroš sa do zostavy domácich nezmestil.



New York Islanders v zostave so Zdenom Chárom vyhrali na ľade Arizony 3:0 a súperovi pripravili už piatu prehru v sezóne. Brankár Iľja Sorokin "vygumoval" domácich 26 zákrokmi. Chára mal minutáž 20:26 bez bodového zápisu, s dvoma bodyčekmi a jednou zblokovanou strelou.



Tampa prehrala doma s Coloradom 3:4 po predĺžení a nájazdoch, Nathan MacKinnon si v drese hostí pripísal gól a dve asistencie. Slovenský obranca Erik Černák odohral za Tampu 21:31 min, zaznamenal jeden mínusový bod a so siedmimi strelami a bodyčekmi bol v týchto ukazovateľoch najaktívnejší hráč zápasu.



David Perron sa blysol hetrikom pri víťazstve St. Louis nad Los Angeles 7:3, pridal k tomu aj jednu asistenciu. Tri góly zaznamenal aj Mathieu Perreault pri prvom triume Montrealu v sezóne, Canadiens zdolali Detroit hladko 6:1.



NHL:

Ottawa - NY Rangers 2:3

Washington - Calgary 3:4 pp (za domácich M. Fehérváry 1+0)

Minnesota - Anaheim 4:3 pp

Columbus - Carolina 1:5

Pittsburgh - Toronto 7:1

Philadelphia - Florida 2:4

New Jersey - Buffalo 2:1 pp (za domácich Tatar 0+1)

Tampa Bay - Colorado 3:4 pp a sn

Montreal - Detroit 6:1

Winnipeg - Nashville 6:4

St. Louis - Los Angeles 7:3

Arizona - NY Islanders 0:3