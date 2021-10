Parádny výsledok! Obhajkyňa veľkého krištáľového glóbusu v alpskom lyžovaní Petra Vlhová (26) obsadila v úvodných pretekoch nového ročníka Svetového pohára tretie miesto. Víťazkou obrovského slalomu v rakúskom Söldene sa stala americká hviezda Mikaela Shiffrinová, druhá s odstupom0,14 s skončila Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová. Slovenská reprezentantka stratila na víťazku 1,30 s.

Ako prvá sa na trať vydala Američanka Shiffrinová. Neurobila žiadnu chybu a zajazdila kvalitný čas 1:02:82 . Druhá na štarte Talianka Brignoneová za Mikaelou zaostala až o 1:50 s, jej krajanka, obhajkyňa malého glóbusu Bassinová vypadla. So štvorkou odštartovala veľká súperka Vlhovej Švajčiarka Gutová-Behramiová. Strmú časť prešla ako víchor a v cieli jej namerali čas o 0,02 s lepší, aký mala Shiffrinová. Vlhová si v piatok vyžrebovala číslo sedem.

Dolu svahom sa pustila koncentrovaná, na úvodnom medzičase bola priebežne tretia, nájazd do strminy síce nezvládla na sto percent, ale na druhom medzičase strácala iba 0,73 s a v cieli jej namerali stratu 0,83 s, čo ju zaradilo na priebežné tretie miesto. Do sekundového odstupu na líderku sa potom zmestili Slovinka Hrovatová (+0,98), Rakúšanka Liensbergerová (+0,63), ktorá na treťom mieste vystriedala Vlhovú, Novozélanďanka Robinsonová sa tesne zaradila za Petru (+0,90). Všetkých však šokovala domáca Brunnerová (+0,54). Zajazdila pekný čas a z tretej priečky vytlačila krajanku Liensbergerovú. S číslom 23 zažiarila ešte Kanaďanka Grenierová, ktorá Vlhovú poslala na šiestu pozíciu. „Som spokojná, boli tam úseky, ktoré som mala ísť trochu lepšie, niekedy som mala problém udržať rovnováhu,“ povedala po1. kole pre RTVS Vlhová a dodala: „Sneh je dobrý, nie je tam ľad. Keď sme prešli zo slnka do tieňa, nejakú sekundu som nič nevidela, išla som naslepo."

Triumf Mikaely

Slovenská lyžiarka sa do druhej jazdy pustila razantne a na prvom medzičase bola v ohromnom predstihu. Hoci ani v ďalších úsekoch výrazne nechybovala, postupne náskok strácala. To sa potvrdilo aj pri jazdách domácich spolufavoritiek a pred jazdami dvoch suverénok mala Slovenka isté stupne víťaziek. Obe hviezdy prvého kola svoje pozície nepustili, akurát si ich po dramatickom priebehu vymenili a Shiffrinová slávila úctyhodné jubileum. Vo veku 26 rokov má Vlhovej vrstovníčka ešte množstvo perspektív, napríklad zdolať absolútny rekord Švéda Ingemara Stenmarka (86 víťazstiev v pretekoch SP). „Vždy, keď môžem získať pódium, sa veľmi teším. Dnes to bol veľký boj, pocity som nemala dobré. Bol to väčší boj ako v prvom kole, menilo sa svetlo. V cieli som nechcela veriť, že som na priebežnom prvom mieste. Nakoniec z toho bola tretia priečka,“ uzavrela svoje hodnotenie Vlhová.

SPOKOJNÝ KOUČ

Z Vlhovej nového kouča Maura Piniho sršala spokojnosť. „Petra odovzdala maximum. Je tam ešte malý priestor na zlepšenie,“ povedal pre RTVS Pini a dodal: „Vedeli sme, že na začiatku sezóny v Söldene to bude ťažké, takže sme veľmi šťastní. Teraz sa musíme preorientovať na slalom. Máme dvadsať dní pred pretekmi v Levi. Videli sme už minulý týždeň, ako Shiffrinová lyžovala, podobne Lara mala skvelú sezónu a pokračuje vo vynikajúcej forme. Obe pretekárky sú trochu pred Petrou.“