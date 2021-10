Nováčik v slovenskej rely: Kráska za volantom má rada rýchlosť a montérky!

Do slovenského motošportu vtrhla ako víchor. Paulína Poláčková (26) má síce celú kariéru iba pred sebou, ale po jej nedávnej úspešnej premiére v rámci 47. Rally Košice ju pomaly začína vnímať nielen odborná, ale aj laická verejnosť. Je nielen nebezpečne krásna, ale aj „bezpečne“ rýchla! „Bola to moja prvá rely a rozhodne nie posledná,“ tešila sa po druhom mieste vo svoje triede trnavská rodáčka.

Paulína vníma vôňu benzínu a motorového oleja prakticky od plienok. Vzor má vo svojom otcovi Milanovi, ktorý jazdieval disciplíny cross country a offroad. Už ako päťročná brázdila domácu trať na štvorkolke! Postupný prechod medzi rely komunitu tak bol len otázkou času.

Najskôr rely škola

„Pred štartom som bola dosť nervózna, ale myslím, že to je úplne normálne,“ pripustila Poláčková. V Košiciach musela najskôr úspešne absolvovať rely školu, čo sa jej aj s pomocou spolujazdca Mareka Podobníka podarilo bez problémov. Následne sa už v rámci druhej etapy 47. Rally Košice postavila Paulína s Marekom na štart svojej prvej oficiálnej súťaže. V nej splnili presne to, čo mali naplánované! „Bolo to super. Veľmi sa mi to páči. Išla som prvýkrát so spolujazdcom, je to trochu nezvyčajné, ale musím si na to zvyknúť. Určite budeme musieť niekde trénovať aj v zime, keďže sa musím ešte veľa učiť. Ale som nadmieru spokojná, Marek je jeden z najlepších slovenských spolujazdcov a práve preto sme volili spoluprácu s ním. Verím, že dlho vydrží,“ zhodnotila v cieli Paulína.

Modeling ju neláka

Keďže je veľmi fotogenická, fanúšikovia si ju vedia predstaviť aj na predvádzacích mólach alebo stránkach módnych časopisov. „S tým mám menšie skúsenosti. Namiesto luxusných šiat ma však oveľa viac baví navliecť si montérky, otvoriť kapotu môjho auta a napríklad nastavovať motor. Najviac by sa páčilo, ak by ma pretekanie aj uživilo. To je však na Slovensku prakticky nemožné,“ uzavrela Poláčková.