Polášek sa po veľkom triumfe lieči doma: Takto si dávam dokopy členok

Koniec sezóny by nemal byť ohrozený. Tenista Filip Polášek (36) zvíťazil minulý víkend vo štvorhre na turnaji Indian Wells a následne sa s rodinou presunul na Slovensko. Okrem trofeje si však doniesol aj zranenie pravého členka. Denníku Nový Čas prezradil, že sa v posledných dňoch intenzívne liečil, aby stihol odohrať záverečné turnaje v tomto ročníku!

Polášek si zranenie členka privodil práve počas finálového súboja na turné v Kalifornii. „Nie je to úplne zanedbateľné zranenie, ale posledné dni som robil všetko preto, aby som sa dal zdravotne dokopy,“ povedal pre Nový Čas úspešný slovenský deblista. „Po návrate na Slovensko z Indian Wells som si dal od tenisu pár dní voľno. Prvýkrát som bol na kurte až v piatok. Dovtedy som chodil s členkom na laser, kompresie, dával som si do nohy elektriku, ľadoval boľavé miesto a užíval aj tabletky,“ pokračoval Filip, ktorý by sa mal po boku austrálskeho parťáka Johna Peersa predstaviť už tento týždeň na turnaji vo Viedni.

S kým do Turína?

Ak sa chcú spoločne kvalifikovať na novembrový Turnaj majstrov do talianskeho Turína, musia v rebríčku poskočiť ešte o jedno miesto. „Čakajú nás ešte podujatia vo Viedni, v Paríži a v Štokholme. Ak budeme pokračovať vo výkonoch ako v poslednom období, tak verím, že dosiahneme na turnajoch dobré výsledky,“ dodal Polášek, ktorý má miestenku na Turnaji majstrov istú. Otázkou však ostáva, či sa na prestížnom podujatí predstaví po boku bývalého chorvátskeho spoluhráča Iva Dodiga (spolu sa už kvalifikovali - poz. autora), alebo poskočí v rebríčku s Peersom a pocestujú spolu v tomto zložení.