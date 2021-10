Bizarná nehoda s mobilom: Španielskeho ex-futbalistu († 38) našla žena mŕtveho vo vani!

Bývalý španielsky futbalista Santiago Otero zomrel vo veku 38 rokov pri bizarnej domácej nehode s mobilom! Jeho žena ho našla mŕtveho vo vani v ich dome v Madride po tom, čo sa vrátila z nočnej smeny. Okamžite zalarmovala záchranné zložky, no Santimu už nebolo pomoci. Zomrel po zásahu elektrickým prúdom. Mobil, ktorý si nabíjal, mu padol do vody.

Hovorca regionálneho vládneho koordinačného centra pohotovostných služieb na Twitteri uviedol: „Domáca nehoda v Madride. 38-ročný muž zomrel po zásahu elektrickým prúdom počas kúpania. Záchranári mohli len konštatovať jeho smrť po svojom príchode. Jeho partnerka je v opatere psychologických odborníkov. Prípad vyšetruje polícia."

Podľa lokálnych správ mal mŕtvy muž na hrudi, kde sa našiel jeho mobil, popáleninu.

Santiago Otero hrával na pozícii útočníka vo viacerých kluboch. Otec dvoch detí, ktorého prezývali Catanha, odohral jednu sezónu v mládežníckom tíme Real Oviedo. Hrával za galícijské kluby Xove Lago či Folgueiro. Union Deportiva Folgueiro informoval o Oterovej smrti na sociálnej sieti twitter.

Santi stále hrával futbal v nižších súťažiach. Do Madridu sa z rodnej Galície presťahoval z pracovných dôvodov. Španielska národná polícia sa zatiaľ oficiálne nevyjadrila a výsledky pitvy neboli zverejnené.

HOXE É UN DÍA TRISTE PARA A FAMILIA DA U.D. FOLGUEIRO POLA MORTE DO NOSO EX-XOGADOR, CATANHA. GRAN COMPAÑEIRO E AMIGO DE TODOS, QUE NOS ALEGRABA AS TARDES COS SEUS GOLES E AS SÚAS RISAS.



DAMOS O NOSO MÁIS SENTIDO PÉSAME Á FAMILIA E AMIGOS. D.E.P.

HASTA SEMPRE AMIGO pic.twitter.com/hr8G0GtaY8