Svetový pohár: Skvelá Barteková vystrieľala v Larnake dve druhé miesta

Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková získala na finálových pretekoch Svetového pohára v cyperskej Larnake dve druhé miesta.

Na Prezidentskom pohári skončila druhá v skeete žien a rovnakú priečku si vystrieľala aj vo finále súťaže miešaných dvojíc spolu s Dánom Jesperom Hansenom.



Nedarilo sa trapistkám. Olympijská víťazka Zuzana Rehák Štefečeková sa neprebojovala zo semifinále do záverečných bojov, v kvalifikácii skončila Jana Špotáková. V mixe nepostúpila Rehák Štefečeková spolu s Čechom Jiřím Liptákom z kvalifikácie, v nej si naopak vybojovala postup do semifinále Špotáková s Francúzom Antoninom Desertom. Do finále sa však neprebojovali.



SP v Larnake - finále:

skeet žien:

1. Austen Jewell Smithová (USA) 33 b, 2. Danka BARTEKOVÁ (SR) 32, 3. Zilia Batyršinová (ROC) 21

skeet mix:

1. Austen Jewell Smithová, Gabriele Rossetti (USA/Tal.) 6 (semifinále: 45+8), 2. Danka BARTEKOVÁ, Jesper Hansen (SR/Dán.) 2 (42), 3. Diana Bacosiová, Abdullah Alrashidi (Tal./Kuv.) semifinále: 45+7