Za všetkým hľadaj ženu: Messi má v zuboch spoluhráča, od vedenia PSG žiada jeho odchod!

Lionel Messi má napätý vzťah s krajanom a spoluhráčom z PSG Maurom Icardim! Dokonca požaduje od vedenia parížskeho klubu, aby ho vymenili do Barcelony za jeho kamaráta.

Lionel Messi má napätý vzťah s krajanom a spoluhráčom v PSG Maurom Icardim. Informuje o tom britský Mirror. Dokonca podľa tohto zdroja má Messi požadovať od vedenia parížskeho klubu, aby Icardiho vymenilo do Barcelony za Sergia Aguera. Ten je Messiho dobrým kamarátom, v lete za ním prišiel na Nou Camp. Počas reprezentačných zrazov Argentíny zdieľajú spoločnú izbu.

Messi a Icardi majú veľa spoločného, napriek tomu si nevedia prísť na meno. Narodili sa v rovnakom meste, obaja v mladom veku pôsobili v barcelonskej akadémii La Masia. No zatiaľčo sa Messi dokázal presadiť a stal sa ikonou Kataláncov, Icardi odišiel v osemnástich do Talianska.

Práve počas jeho pôsobenia na Apeninskom polostrove sa udiala vec, ktorá naštrbila Icardiho vzťah s Messim. O čo išlo? Icardi v Sampdorii Janov vytvoril hviezdny útok s Maxim Lopezom. Boli dobrými priateľmi. Až do chvíle, kým Icardi neprebral spoluhráčovi a kamarátovi ženu - Wandu Naru. Odvtedy si dvojica Argentínčanov nevie prísť na meno.

Kamarátom Maxiho Lopeza ešte z čias spoločného pôsobenia v FC Barcelona je Lionel Messi a ten má Icardiho v zuboch za to, čo jeho priateľovi vyviedol. Icardi údajne pociťuje voči Messimu nevraživosť za to, že práve on má stáť za tým, že už tri roky nebol povolaný do argentínskej reprezentácie.

Paradoxne, spomínaná Wanda Nara, ktorá nepriamo stojí za konfliktom Icardiho a Messiho, nedávno na sociálnej sieti oznámila rozchod s útočníkom PSG po tom, čo mu prišla na neveru. Že by karma?