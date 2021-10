Slovensko na olympiáde v hokeji bez jednej z najväčších hviezd? Veci sa skomplikovali!

Účasť jednej z najväčších hokejových hviezd Slovenska z NHL na olympiáde v Pekingu je vo vážnom ohrození! Veci sa skomplikovali a ak by sa olympiáda hrala teraz, tak bez neho.

Letný prestup do New Jersey a obmedzenia súvisiace s Covidom zapríčinili, že Tomáš Tatar sa dostal do veľmi komplikovanej situácie. Ako potvrdil pre Denník Šport, jeho účasť na olympiáde v Pekingu vo februári 2022 je vo vážnom ohrození!

„Veci okolo mňa sa zamotali. Oznámil som to aj Miroslavovi Šatanovi. Mám problém s vízami. Tým, že som podpisoval zmluvu s Devils neskôr, nestihli sa pri covidových obmedzeniach vybaviť všetky papiere. Dostal som len dokument, na základe ktorého som mohol vstúpiť do USA. Nemôžem však Ameriku či Kanadu opustiť bez toho, aby som nemusel ísť pri návrate cez ambasádu. Neviem, ako sa to bude riešiť."

Prekvapujúco meno Tomáša Tatara nezaznelo medzi úvodnou trojicou nominovaných hráčov. Kompetentní vybrali brankára Jaroslava Haláka a dvojicu obrancov Erik Černák a Andrej Sekera. Skutočnosť, že medzi úvodnou trojicou nefiguruje Tatar, mu ešte viac komplikuje situáciu ohľadom účasti v Pekingu.

„Ja to nemám odtiaľto ako zariadiť. Nemôžem klubu len tak oznámiť, že si idem vybavovať papiere. Nepustili by ma na tri, štyri dni, ktoré sú k tomu potrebné. Hovoril som o tom aj v kempe Devils a neviem, ako to bude pokračovať. Na úrade mi povedali, že v Kanade môžem vybaviť jedine to, kde by som šiel na ambasádu, ale to ma klub určite v plnej sezóne nepustí. Tým, že ma nezaradili v reprezentácii medzi úvodnú trojicu nominovaných hráčov, mi skomplikovali situáciu. Nemám to ani ako vysvetliť manažmentu v New Jersey," dodal šikovný krídelník.

30-ročný útočník by slovenskému tímu v Pekingu citeľne chýbal. Je to najlepší útočník Slovenska v NHL. Šesť plnohodnotných sezón v rade v zámorskej profilige strelil minimálne 20 gólov.