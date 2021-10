V zápase AHL si pripísal aj tri strely na bránku a dva plusové body. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu stretnutia.



Dvadsaťdvaročný útočník nazbieral v prvých troch dueloch novej sezóny AHL dokopy štyri kanadské body (1+3). Z nočného triumfu Stocktonu sa tešil aj jeho spoluhráč Martin Pospíšil.

Watch the blue line as Connor Mackey rips a shot that is redirected by Adam Ruzicka #AHLHeat pic.twitter.com/PHw0Umhafo