Hudáček opäť hráčom zápasu: Dvoma gólmi v poslednej minúte zariadil predĺženie

V utorok vo svojej premiére prispel dvomi gólmi k víťazstvu na ľade Rapperswilu a v piatkovom dueli 18. kola švajčiarskej ligy pridal ďalšie dva presné zásahy, ktorými pomohol mužstvu k zisku bodu na ľade SCL Langnau Tigers. Lugano v divokom zápase prehralo 5:6 až po predĺžení.



Hostia viedli 2:0, neskôr prehrávali 2:4 a na konci tretej tretiny 3:5. V samom závere však prišli chvíle Hudáčka. Slovenský útočník v čase 59:01 znížil v presilovke na rozdiel jedného gólu a 21 sekúnd pred koncom tretej tretiny sa v power play bez brankára postaral o vyrovnanie. Svojmu tímu tak zachránil predĺženie, v ňom napokon rozhodol o víťazstve domácich Harri Pesonen. Fanúšikovia Lugana zvolili Hudáčka druhýkrát za sebou za Hráča zápasu.



Tridsaťjedenročný Hudáček koncom minulého týždňa ukončil svoje pôsobenie v tíme KHL Neftechimik Nižnekamsk a zamieril pod Alpy.



výsledky:

Ambri-Piotta - Zürich 0:2, Davos - Servette Ženeva 3:0, Langnau - Lugano 6:5 pp /L. HUDÁČEK za hostí 2+0/, Rapperswil - Fribourg 5:4, Zug - Bern 5:2

🏒⚪⚫ Libor Hudacek ha realizzato in 38", nell'ultimo minuto di Langnau-Lugano, le due reti che hanno portato la sfida al supplementare. Per lui si tratta della seconda doppietta in due partite giocate con i bianconerihttps://t.co/Jknr2wTwRc pic.twitter.com/o70Ba4XLlj