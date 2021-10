Dva góly do siete európskeho veľkoklubu: Z Haraslína sa za šesť týždňov stala hviezda Sparty

Zmena dresu mu prospela! Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín (25) sa po svojom augustovom prestupe z talianskeho Sassuola do Sparty pomaly, ale isto stáva hviezdou pražského tímu. Na začiatku októbra svojím gólom rozhodol najväčšie české derby so Slaviou a vo štvrtok pridal ďalšie dva do siete Lyonu v stretnutí skupinovej fázy EL. Bohužiaľ, ani tie nestačili „rudým“ na víťazstvo, keď napokon favoritovi podľahli 3:4.

Slovenský futbalista je v Sparte od augusta tohto roku a jeho výkonnosť odvtedy stúpa raketovo hore a stáva sa pre tím mužom zápasov. Po tom, čo začiatkom októbra rozhodol pražské derby, vo štvrtok nešetril ani popredný francúzsky klub, keď mu v priebehu necelých dvadsiatich minút strelil dva góly. Sparta mala v tej chvíli zápas skvele rozbehnutý na top výkon. Lenže ďalší vývoj stretnutia bol proti. „Nezaslúžili sme si prehrať. Dať tri góly Lyonu a nevyhrať... Nesmieme to však brať negatívne, naopak, musíme sa odraziť od takého výkonu ďalej. Stále máme pred sebou tri zápasy v skupine a dúfam, že to nebudú posledné tri v pohároch v tejto sezóne,“ vyjadril sa Lukáš. Jeho posledné výkony určite potešili aj reprezentačného kouča Štefana Tarkoviča a už teraz je isté, že sa mu ujde nominácia na dva novembrové kvalifikačné zápasy proti Slovinsku a Malte.