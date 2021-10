Slovan Bratislava potvrdil proti gibraltárskemu škriatkovi rolu favorita: Vďaka povinnej jazde ostáva v hre o postup

Futbalisti slovenského majstra Slovana Bratislava získali prvé víťazstvo v F-skupine Európskej konferenčnej ligy 2021/2022.

, hneď v 46. minúte otvoril skóre Andre Green a v 84. minúte spečatil výsledok Ezekiel Henty.Slovan je po troch kolách na 3. mieste tabuľky so štyrmi bodmi.Druhí Dáni majú šesť bodov, Lincoln je s troma prehrami posledný.(18.45 h). Bude to v tejto sezóne s týmto súperom už štvrtá vzájomná konfrontácia, v auguste v 3. predkole Európskej ligy "belasí" zvíťazili na Gibraltári 3:1 a v domácej odvete remizovali 1:1.46. Green, 84. Henty, ŽK: Henty, Božikov, Dražič - Toscano.Thorarinsson - G. Sigurdsson, B. Sigurdarson (všetci Isl.), 6108 divákov.Chovan - Medveděv (90.+ Hrnčár), Kašia, Božikov, Zmrhal - Čavrič (74. Rabiu), Kankava, Agbo, Green (67. Dražič) - Mráz (67. Da Silva), Henty (90.+ Lichý)Coleing - Wiseman (51. Sergeant), R. Chipolina, Bernardo Lopes, Toscano - Yahaya, Torrilla (71. Anon), Ross - Britto (71. J. Chipolina), Kike Gomez (82. Casciaro), Carralero (82. Ronan)Slovan začal náporom, už po pár sekundách Medveděv vysunul za obranu hostí Mráza, ktorý vystrelil zvnútra šestnástky len do brankára. Domáci tlačili, ale nevedeli vymyslieť lepšiu finálnu prihrávku. A museli si dávať pozor aj na Lincoln, ktorý vedel vychádzať z ťažkých situácií a solídne kombinoval.V 24. minúte mali "belasí" šancu otvoriť skóre z priameho kopu, z dobrej pozície však Henty tesne minul pravý horný roh. Slovan hral pomerne profesorsky a mohol na to doplatiť v 26. minúte. Wiseman unikol po krídle, jeho center Chovan aj Medveděv nezachytili a Britto zblízka netrafil prázdnu bránu. Domáci mohli otvoriť skóre v 42. minúte, Zmrhal sa po akcii s Mrázom dostal do zakončenia v šestnástke, ale trafil len tyč. Neujala sa ani následná nepresná dorážka Čavriča.Aj do druhého polčasu vstúpil Slovan tlakom a už ho dokázal využiť. Kankavov center z ľavej strany prešiel až na opačnú k Medveděvovi a ten šikovne našiel na prvej tyči zakončujúceho Greena - 1:0. O pár minút vystrelil Henty, Mráz ešte v páde loptu minul.V 70. minúte si spracoval loptu na hrudi v šestnástke Henty, jeho strela do stredu brány ale veľké nebezpečenstvo neznamenala. Nigérijský útočník sa už však nepomýlil v 84. minúte, loptu si po centri z priameho kopu spracoval na päťke a popod brankára stanovil zaslúžený víťazný výsledok pre Slovan."Vieme hrať lepšie a mali sme hrať lepšie. Začali sme dobre, mali sme tlak, ale z tých šancí musíme dať nejaký gól. Potom mal aj súper šance.Stále som veril, že vyhráme a že sa tá kvalita ukáže.""Bol to náročný zápas. My sme doň dobre vstúpili, vytvorili sme si šance, ale nedali sme góly. Potom mal aj súper nejaké šance.V druhom sme zase mali dobrý štart, dali sme gól a potom sme sa dostávali do príležitostí.""V prvom polčase sme podali veľmi dobrý výkon. Mali sme tri situácie, z ktorých sme mohli skórovať. Ak na tejto úrovni takéto šance nevyužijete, súperi vás potrestajú.Slovanu gratulujem k zaslúženému víťazstvu. Má silný tím, to ukázal aj v predchádzajúcich zápasoch s nami. Dnes síce nehral Vladimír Weiss ml., ale Slovan sa s tým dokázal vyrovnať."1. PAOK Solún 3 2 1 0 5:2 71. FC Kodaň 3 2 0 1 7:4 64. Lincoln Red Imps 3 0 0 3 1:7 0