Slavia Praha si z Izraela odniesla prehru, AS Rím utržil v Nórsku vysoký debakel

Futbalisti PAOK Solún zvíťazili vo štvrtkovom stretnutí 3. kola Európskej konferenčnej ligy na štadióne FC Kodaň 2:1.

So siedmimi bodmi sa prepracovali na čelo F-skupiny, v ktorej od 21.00 h úradujúci slovenský majster ŠK Slovan Bratislava hostí Lincoln Red Imps. Neuspela Slavia Praha s Ivanom Schranzom, ktorá podľahla na ihrisku Maccabi Haifa 0:1, a AS Rím prehral na trávniku FK Bodö/Glimt zahanbujúco vysoko 1:6.



Kodaň v domácom prostredí veľmi rýchlo oslabil Kamil Grabara, ktorý už v 9. minúte videl červenú kartu. Hostia to využili už v prvom polčase a gólmi Sidcleyho a Andriju Živkoviča rozhodli o plnom bodovom zisku. Domáci už len znížili v závere zásluhou Pepa Biela a v tabuľke figurujú na druhom mieste s jednobodovým odstupom za svojím premožiteľom.



Slavia nedokázala v Izraeli odpovedať na vedúci zásah Godswaya Donyoha z 24. minúty a utrpela druhú prehru. Schranz hral do 76. minúty. V ďalšom zápase E-skupiny zvíťazil Feyenoord Rotterdam nad Unionom Berlín 3:1 a tabuľku vedie so ziskom 7 bodov. AS Rím si po úvodných dvoch úspechoch pokazil vydarený štart do zápolení v C-skupine, k debaklu talianskeho klubu v Nórsku prispel autor hetriku Erik Botheim. Prekvapenie na úkor favorita sa zrodilo aj v "géčku", Tottenham Hotspur prehral na trávniku Vitesse Arnhem 0:1.



3. kolo skupinovej fázy EKL:

A-skupina:

HJK Helsinki - Maccabi Tel Aviv 0:5 (0:1)

Góly: 28. a 60. Kanichowsky, 49. Perica (z 11 m), 87. Saborit (z 11 m), 90.+4 Shamir



FC Alaškert - LASK Linz 0:3 (0:1)

Góly: 35. Hong Hyun-Seok, 68. Goiginger, 90.+2 Michorl



tabuľka A-skupiny:

1. Maccabi Tel Aviv 3 2 1 0 10:2 7

2. LASK Linz 3 2 1 0 6:1 7

3. HJK Helsinki 3 1 0 2 4:9 3

4. FC Alaškert 3 0 0 3 3:11 0



B-skupina:

Anorthosis Famagusta - Flora Tallinn 2:2 (2:1)

Góly: 25. Deletič, 28. Popovič - 38. a 80. Sappinen



C-skupina:

FK Bodö/Glimt - AS Rím 6:1 (2:1)

Góly: 8., 52. a 80. Botheim, 20. Berg, 71. Solbakken, 78. Pellegrino - 28. Perez



E-skupina:

Feyenoord Rotterdam - Union Berlín 3:1 (2:1)

Góly: 11. Jahanbakhsh, 29. Linssen, 76. Sinisterra - 35. Awoniyi



Maccabi Haifa - Slavia Praha 1:0 (1:0)

Gól: 24. Donyoh

/I. Schranz hral do 76. min, J. Hromada (obaja Slavia) pre trest nefiguroval v zápise o stretnutí/



tabuľka E-skupiny:

1. Feyenoord Rotterdam 3 2 1 0 5:2 7

2. Maccabi Haifa 3 1 1 1 1:3 4

3. Slavia Praha 3 1 0 2 4:4 3

3. Union Berlín 3 1 0 2 5:6 3



F-skupina:

FC Kodaň - PAOK Solún 1:2 (0:2)

Góly: 80. Biel - 19. Sidcley, 38. Živkovič. ČK: 9. Grabara (Kodaň)

Kodaň: Grabara - Ankersen, Chočolava, Boilesen, Diks - Jóhannesson (74. Jelert), Lerager, Baldursson (17. Singh, 84. Höjlund) - Biel, Wind, Böving (11. Johnsson)

Solún: Paschalakis - Taylor, Mihaj, Michailidis (74. Varela), Sidcley - Esiti, Schwab (64. El Kaddouri) - Živkovič, Biseswar (74. Augusto), Mitria (88. Murg) - Swiderski (83. Akpom)



G-skupina:

Vitesse Arnhem - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0)

Gól: 78. Wittek



NŠ Mura - Stade Rennes 1:2 (1:2)

Góly: 20. Lotrič - 17. Guirassy (z 11 m), 41. Laborde



tabuľka G-skupiny:

1. Stade Rennes 3 2 1 0 6:4 7

2. Vitesse Arnhem 3 2 0 1 4:2 6

3. Tottenham Hotspur 3 1 1 1 7:4 4

4. NŠ Mura 3 0 0 3 2:9 0



H-skupina:

FK Karabach - Kajrat Almaty 2:1 (0:1)

Góly: 79. Šejdajev, 90.+1 Husejnov - 19. Kante (z 11 m)