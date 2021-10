Tvrdé rozhodnutie disciplinárnej komisie po zápase Trnavy so Slovanom: Na primitívne správanie doplatili všetci fanúšikovia!

Ikonické slovenské derby medzi Trnavou a Slovanom Bratislava sa pre vandalizmus oboch táborov ultras nedohral a v neskoršom rozhodnutí bol tento zápas skontumovaný v prospech Slovana.

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu však prijalo dočasné bezpečnostné opatrenie, ktorým chce podobným činom až do rozhodnutia zabrániť. Pre RTVS priniesla informácie hovorkyňa SFZ Monika Jurigová.



Najhoršie obstál Spartak, ktorý dostal zákaz účasti fanúšikov na všetkých ligových aj pohárových stretnutiach až od odvolania. "Vstup bude umožnený iba deťom do pätnásť rokov," dodala hovorkyňa. Zákaz má platiť až do definitívneho verdiktu v celej veci.



V tomto prípade sa dočasnému bezpečnostnému opatreniu nevyhol ani Slovan Bratislava. Ten dostal po rozhodnutí komisie zákaz, vďaka ktorému sa fanúšikovia Slovana nebudú môcť zúčastniť vonkajších zápasov Slovana, ako v lige, tak aj v pohári. Na domácej scéne si však svoje sektory klub zaplniť môže.