Havária lietadla s fanúšikmi Houstonu, núdzové pristátie Amuru Chabarovsk: Jedno však majú spoločné!

Stáli pri nich všetci svätí! Lietadlo s 21 fanúšikmi bejzbalu malo v pláne letieť do Bostonu na zápas Red Sox s Houston Astros.

Tesne po štarte však prišlo ku komplikáciám, ktoré mali za následok pád a explóziu stroja! Problémy počas letu mal aj tím Chabarovska.Fanúšikovia texaského klubu vrátane 10-ročného dieťaťa sa tešili na krátky let, ale čoskoro im išlo o život. Súkromné lietadlo McDonnell Douglas MD-87 totiž pri štarte narazilo do rampy na konci odletovej dráhy. Po náraze spadlo na zem a začalo horieť.uviedol šerif Waller County. 19 z 21 ľudí na palube sú v poriadku, dvoch previezli do nemocnice s ľahšími zraneniami. Príčiny nehody vyšetrujú letecké úrady.Krušné chvíle cestou zo zápasu v Nižnekamsku zažili aj hokejisti tímu KHL Amur Chabarovsk. Ich lietadlo muselo 20 minút po vzlietnutí núdzovo pristáť pre neúplne zatvorené dvere. Na palube lietadla sa nachádzalo 50 ľudí vrátane 8-člennej posádky. Nikto sa nezranil.uviedol hovorca leteckej spoločnosti.