Marek Rodák opäť v zostave Fulhamu: Do bránky už nemienim pustiť nikoho!

Svitá mu na lepšie časy? Reprezentačný brankár Marek Rodák (24) sa po dlhšom čase objavil v dvoch zápasoch po sebe v bránke druholigového anglického tímu Fulham.

A v oboch vychytal víťazstvo. Kým pred týždňom v londýnskom derby zdolali Queens Park Rangers 4:1, v stredu si poradili s Cardiffom 2:0. Bonusom bolo čisté konto, čo sa Fulhamu podarilo naposledy koncom augusta.



Slovenskému gólmanovi po výborných výkonoch zdravo stúplo sebavedomie a medzi tri žrde už nechce do konca sezóny nikoho pustiť. Predtým, ako odchytal posledné dva ligové zápasy, stál v bránke iba v jednom stretnutí EFL Cupu proti Leedsu. Od začiatku sezóny bol totiž v anglickej druhej najvyššej súťaži jednotkou Argentínčan Paulo Gazzaniga, ktorému však začiatkom októbra nevyšiel zápas v Coventry, keď inkasoval štyri góly.

„Vtedy si tréneri povedali, že je čas na zmenu. Takže posledné dve víťazné stretnutia som odchytal ja. Samozrejme, že som rád, že som mohol po dlhšom čase stáť medzi žrďami a pomohol som mužstvu k výhram. Teší ma najmä vychytaná nula proti Cardiffu. Naposledy sme totiž v zápase nedostali gól ešte v auguste,“ povedal dobre naladený Rodák.

Slovák je presvedčený, že do bránky Fulhamu mu pomohli aj štarty za slovenskú reprezentáciu, v ktorej bol počas zranenia Martina Dúbravku jednotkou. „Viem o tom, že Martin začal opäť trénovať s mužstvom. Držím mu palce a som presvedčený, že bude opäť chytávať. Newcastle potrebuje dobrého brankára, lebo nie sú na tom dobre, a Maťo v minulosti veľakrát mužstvo podržal,“ vyjadril sa na adresu svojho reprezentačného kolegu.

A ako vidí postupové šance svojho tímu, ktorý je momentálne na druhom mieste tabuľky? „Cieľom je jednoznačne postup do Premier League, aj keď je súťaž dlhá a náročná. A ja osobne nechcem do bránky na dlhý čas nikoho pustiť,“ dodal s úsmevom Rodák.

Veril mu aj Tarkovič

Reprezentačný tréner Štefan Tarkovič je rád, že Rodák opäť dostal šancu aj v klube a je presvedčený, že to tak bude dlhodobo. „Som rád, že Marek dostal šancu, vnímam to veľmi pozitívne. Som presvedčený, že bude opäť jednotkou ako v čase, keď v minulosti s Fulhamom vybojoval postup do najvyššej súťaže,“ vyjadril sa na adresu Rodáka.