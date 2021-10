Šprint, za aký by sa nehanbil ani Usain Bolt: Fanúšik chcel po zápase stretnúť Ronalda, takto to dopadlo

Atalanta Bergamo mala v treťom zápase Ligy majstrov na dosah skvelý výsledok. Na Old Trafford vyhrávala už 2:0, no potom prišiel ešte lepší obrat diablov.

Obrat, na ktorého konci stál kto iný, než Cristiano Ronaldo. Ten strhol výsledok v prospech United na finálnych 3:2. Po záverečnom hvizde sa celkom pochopiteľne upierali všetky kamery práve na Portugalčana. V pozadí si však odrazu možno všimnúť, že z druhej strany ihriska sa k nemu rúti fanúšik. V tesnom závese mal usporiadateľov, ktorí však na rýchlonohého diváka nestačili.



Mladík sa napokon dostal až k Ronaldovi. Tesne pred tým, ho však so sebou strhla žltá vlna usporiadateľov. Fanúšik však stihol Ronalda aspoň potiahnuť za dres. Hviezdnu sedmičku to na chvíľu vystrašilo, no chlapcovi sa ďalej nevenoval. S úsmevom na tvári nechal kompetentných robiť si svoju prácu.