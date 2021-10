Petra Vlhová pred štartom novej sezóny: Teší sa na preteky, aj na menej stresu

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) nebude v úlohe obhajkyne veľkého glóbusu za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári "tlačiť na pílu". Životný úspech v prestížnom seriáli už dosiahla a v nadchádzajúcej zime budú jedným z jej hlavných cieľov aj ZOH v Pekingu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Po zmene trénera si pochvaľuje atmosféru v tíme a teší sa na súťaženie pod menším tlakom.

Dvadsaťšesťročná Vlhová odštartuje sezónu v sobotu obrovským slalomom v Söldene (10.00/13.15). Vlani dosiahla svoj najlepší výsledok, keď obsadila tretiu pozíciu, na ktorú sa vyšvihla z desiatej priečky po prvom kole:

"Pozerám sa na to tak, že treba zabrať hneď v úvode. Prvé kolá v Söldene mi nevychádzali, snažím sa pripraviť, aby to bolo lepšie. Ak chcem zvíťaziť, potrebujem na to dve kolá. Určite sa budem snažiť zlepšiť to. Cítim sa dobre v obrovskom slalome, slalome aj rýchlostných disciplínach. Príde deň, keď sa nebudem cítiť dobre, tak to chodí. Budeme sa snažiť nájsť formu, aby to v Söldene bolo čo najlepšie. Dám do toho maximum, tak ako vždy, a uvidíme."

Rettenbach je jeden z mála svahov v kalendári SP, na ktorom súťažia ženy aj muži: "Ja si myslím, že trať mi sedí. Mám rada náročné kopce, mám na to techniku aj silu. Je tam veľa faktorov, ktoré to môžu ovplyvniť. Sölden sa mi páči, ak pôjdeme zvrchu, veľakrát sme štartovali z nižšieho miesta, potom sú to úplne iné preteky. Kopec mi vyhovuje, uvidíme, aké budú podmienky, vlani bola hmla. Zjazdovka je ťažká, je to vysoko, takže sme trošku zadýchané, keď prídeme dole."

Slovenská reprezentantka sa v medzisezónnom období pripravovala v Taliansku, vo Švajčiarsku i v Rakúsku. Najväčšia zmena nastala na poste hlavného trénera, Taliana Livia Magoniho nahradila po zisku veľkého glóbusu Švajčiarom Maurom Pinim. "Teším sa na preteky, je to niečo nové, tým, že som zmenila hlavného trénera. Mám skvelý tím, teším sa na to fungovanie, že budeme spolu. Veľa sa smejem, som šťastnejšia, ako som bývala. Tým pádom sa to prenáša aj na lyže, viac ma to napĺňa," povedala Vlhová, ktorá sa nebráni porovnávaniu bývalého a nového kouča: "Je normálne, že človek porovnáva. Nebudem mať za zlé, ani keď budú ľudia porovnávať, že s Liviom to bolo takto a s Maurom je to takto. Musia to však rešpektovať, bolo to moje rozhodnutie, už som tú zmenu potrebovala. Ja som kľúčový bod, potrebujem byť spokojná na to, aby som dosahovala výsledky. Teraz som spokojná, chcela som zmenu, aj keď to nebolo jednoduché. Zamýšľam sa nad tým, ale iba v tom pozitívnom."

Vlhová v predsezónnych rozhovoroch zdôraznila, že sa sústredí sama na seba, nie na súperky, sleduje jedine veľkú americkú rivalku Mikaelu Shiffrinovú na sociálnej sieti Instagram: "Vôbec sa nepozastavujem nad tým, čo robia, ako to robia. Sama od seba očakávam najvyššie ciele. Nejdeme na veľký glóbus, aj keď nevyjdú nejaké preteky, budú ďalšie. Toto sme si predtým nemohli povedať, pretože by nám uchádzali body. Z tohto pohľadu to bude menej stresujúce."