Slovan čaká povinná jazda: Ovplyvní ich výkon zrušené derby?

Ak chcú futbalisti bratislavského Slovana reálne pomýšľať na postup z F-skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL), mali by vo štvrtok proti Lincolnu Red Imps zabodovať naplno. Na predzápasovej tlačovej konferencii sa na tom zhodli tréner úradujúceho slovenského šampióna Vladimír Weiss st. a krídelník Jaromír Zmrhal.

Slovan má s gibraltárskym protivníkom relatívne čerstvú skúsenosť, v auguste ho dokázal vyradiť v treťom predkole Európskej ligy. Na Gibraltári zvíťazil 3:1, v domácej odvete sa zrodila remíza 1:1. "Je to skupinový zápas, v ktorom hráme o tri dôležité body. Ak chceme pomýšľať na postup, musíme ho zvládnuť a následne aj odvetu vonku. Lincoln je menší outsider skupiny, ale hrá dobre. Dosahuje tesné výsledky, naposledy v Kodani predviedol sympatický výkon. Ja však verím, že sme kvalitnejšie a lepšie mužstvo. Pokiaľ do toho dáme emóciu a ukážeme našu silu, získame tri body," povedal tréner "belasých".



Jeho tím si zrušené nedeľné derby so Spartakom Trnava, ktoré poznačila nechutná bitka fanúšikov oboch táborov priamo na trávniku, vynahradil na druhý deň modelovaným tréningovým zápasom na 2x20 minút. "Niesol sa v dobrom tempe, ale zápas sa tým nahradiť nedá. No bol som spokojný s intenzitou hráčov, malo to úroveň. Neobávam sa, že by sme napriek zrušenému derby mali zajtra chladné nohy. Mužstvo je v zápasovom rytme. Hráme 23. zápas v sezóne, niektorí reprezentanti z nášho klubu sa dokonca blížia k hranici 30 zápasov. Verím, že vyberiem najlepšiu zostavu, ktorá bude ofenzívna, a dobre to pre nás dopadne," doplnil Weiss, ktorý stále nemôže počítať so svojím synom. Dlhodobo sú na maródke Lucas Lovat a Dávid Holman, natiahnutý sval pravdepodobne neumožní nastúpiť Lukášovi Pauschekovi. Ďalší krajný obranca Vernon de Marco si odpykáva poslednú časť z trojzápasového trestu za červenú kartu.



Český krídelník Zmrhal má na Gibraltár príjemné spomienky. V prvom vzájomnom súboji s Lincolnom strelil druhý gól svojho tímu a prispel k víťazstvu 3:1. "Samozrejme, na zápas vonku si spomínam radšej, lebo sme tam dokázali vyhrať. Doma sme hrali takmer celý druhý polčas bez vylúčeného hráča, čo sa nám v závere vypomstilo. Zajtra musíme byť efektívni ako v prvom zápase. Dobre sa pripravíme, vieme, že nás nečaká ľahký súper. Ak však chceme myslieť na postup, musíme získať tri body. Sme papierovo silnejší, ale musíme to potvrdiť na ihrisku, bez toho to nepôjde," uviedol 28-ročný bývalý hráč Slavie Praha, ktorý sa vďaka výborným výkonom v drese Slovana vrátil do českej reprezentácie.



Slovan figuruje po dvoch kolách EKL na tretej priečke F-skupiny s bodom za predchádzajúcu remízu na pôde PAOK Solún 1:1. Tabuľku vedie FC Kodaň (6 bodov), grécky tím je druhý so 4 bodmi, Lincoln sa krčí na dne s nulou na bodovom konte. Doma podľahol Solúnu 0:2, na štadióne FC Kodaň prehral 1:3.



Štvrtkový súboj na Tehelnom poli má výkop o 21.00 h. Povedú ho rozhodcovia z Islandu na čele s hlavným arbitrom Vilhjalmurom Thorarinssonom, v priamom prenose ho odvysiela Dvojka RTVS. V ďalšom zápase "efka" sa už o 18.45 h hrá zápas FC Kodaň - PAOK Solún.