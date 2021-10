Belasí si nahádzali dymovnice sami: Vybavovanie účtov v uliciach Trnavy!

Po nechutných udalostiach, ktoré sa v nedeľu odohrali počas derby Trnava - Slovan sa obidva kluby navzájom obviňujú, kto, alebo čo spôsobilo to, čo sa od 14. minúty dialo na trávniku. Belasí tvrdia, že spúšťačom bitiek bolo hádzanie dymovníc domácimi fanúšikmi do sektora ich priaznivcov. Spartak to popiera a tvrdí, že pyrotechniku si slovanisti nahádzali medzi seba sami s úmyslom vyprovokovať nepokoje.

To, čo sa v nedeľu udialo počas zápasu Spartaka so Slovanom, bolo jedno nechutné divadlo, v ktorom hrali hlavnú úlohu primitívi z obidvoch fanúšikovských táborov, ku ktorým sa pridali aj chuligáni z iných krajín. A odvtedy sa oba kluby obviňujú, kto za to môže. Isté je dnes jedno, že zlyhala usporiadateľská služba, ktorá toto rizikové stretnutie jednoznačne nezvládla.

To priznávajú aj funkcionári Spartaka, ale tvrdenie Slovana, že spúšťačom bitiek bolo hádzanie dymovníc ich fanúšikmi do hostiteľského sektora, dôrazne odmietajú. „Dymovnice v našich klubových farbách si hodili do sektora sami slovanisti, aby vyprovokovali nepokoje. Niektorí z nich sa zo svojho sektora po vylomení bezpečnostných požiarnych dverí dostali vyššie, hodili dymovnice a následne utekali späť dolu. A potom sa to začalo,“ vyjadril sa pre Nový Čas PR manažér Spartaka Patrik Velšic.

Svoje tvrdenia má vedenie klubu údajne podložené kvalitnými kamerovými záznamami, ktoré už poskytli kriminálnej polícii. A obhajovať sa nimi budú aj na Únii ligových klubov a disciplinárke. Zaujímavosťou je, že priebeh udalostí zaznamenala analytická kamera trénerov Spartaka. „Nikto nemá také zábery ako naši tréneri. Používajú najdrahší kamerový systém Panoris. Jeho výhodou je veľká kvalita videa a vieme všetko zoomovať. Takže máme úplne detailné zábery toho, čo sa odohrávalo na tribúnach,“ pokračoval Velšic.

Hovorca Spartaka sa vyjadril aj k fanúšikom, ktorí na streche štadióna nad sektorom hostí vyvesili zosmiešňujúci transparent. „Boli to naši fanúšikovia. Ale zo záznamu je zreteľné, že nič nehádzali, iba si tam ľahli,“ dodal.

Vojna fanúšikov pokračuje

Podľa informácií Nového Času z dobre informovaného zdroja z trnavského futbalového prostredia malo prísť v utorok v uliciach Trnavy k potýčkam medzi fanúšikmi Spartaka a Slovana. „Asi desať chuligánov z Bratislavy si prišlo dovybavovať účty za nedeľné derby s ,fanúšikmi´Spartaka. K incidentu bola privolaná aj polícia," vyjadril sa zdroj.