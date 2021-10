Žiaril v drese Košíc, prijal slovenské občianstvo: V lete ho chcú do Barcelony!

Nemanja Matič svojho času žiaril v drese Košíc, z ktorých vyletel do svetového futbalu. Prijal slovenské občianstvo, napokon však za našu krajinu neodohral ani zápas. V lete sa možno stane hráčom FC Barcelona!

Srbský stredopoliar Nemanja Matič v hľadáčiku španielskeho klubu FC Barcelona. Na Nou Camp by mohol zamieriť v lete, informuje o tom The Sun. Katalánci dúfajú, že sa im podarí Matiča podpísať za výhodnú cenu, keďže mu bude zostávať len rok platnej zmluvy v Manchesteri United. Barcelona má veľké ekonomické problémy a Matičov plat sa zdá pre klub prijateľný.

Barcelona chce posilniť svoju stredovú formáciu a jednou z vytypovaných posíl je práve Nemanja Matič, ktorý je dobre známy aj slovenským futbalovým fanúšikom. V rokoch 2007 až 2009 bol hviezdou Košíc. Odtiaľ prestúpil priamo do Chelsea Londýn a vystrelil do veľkého svetového futbalu. Počas pôsobenia na Slovensku prijal slovenské občianstvo a chcel reprezentovať. Napokon však do hry vstúpili predstavitelia srbskej federácie a Matič sa rozhodol reprezentovať svoju rodnú krajinu.

Matič je od leta 2017 hráčom slávneho anglického klubu Manchester United. V tejto sezóne Premier League nastúpil v piatich zápasoch a zaznamenal jednu asistenciu. Podľa Transfermarkt je aktuálna hodnota 33-ročného defenzívneho stredopoliara 8 miliónov eur.