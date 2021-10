Hokejový útočník sa chce z Lugana dostať na olympiádu do Pekingu: Hudáček pri debute mužom zápasu!

Prišiel dokončiť misiu! Hokejový útočník Libor Hudáček (31) sa po vyše pol roku vrátil do Švajčiarska. Pred pár dňami sa upísal tímu HC Lugano, v ktorom si už dokrútil aj skvelú premiéru. V utorok na ľade Rapperswilu bol hrdinom svojho tímu, keď sa na triumfe 3:1 podieľal dvomi gólmi a zaslúžene ho vyhlásili aj za hráča zápasu!

Hudáček si prišiel do švajčiarskeho klubu napraviť chuť po nevydarenom štarte tohto ročníka v drese Nižnekamska. V ruskom klube nemal v posledných týždňoch dôveru, keď v 11 zápasoch KHL vyprodukoval iba tri asistencie. Vedenie sa ho chcelo dlhší čas zbaviť, čo sa aj podarilo.

„Upísal som sa do konca sezóny švajčiarskemu celku HC Lugano,“ potvrdil Novému Času prestup Libor, ktorý sa cez víkend presunul z Ruska do nového pôsobiska.

Dokonca už absolvoval aj vydarenú premiéru, keď v utorňajšom súboji 17. kola prispel dvomi gólmi k víťazstvu na ľade Rapperswillu.

„Hlavne chcem, aby sa mi v sezóne darilo i klubu a vybojoval si miestenku na zimnú olympiádu do Pekingu. V rokoch 2014 a 2018 mi nominácia unikla, takže verím, že do tretice to vyjde,“ pokračoval Hudáček, ktorý chce vo Švajčiarsku dokončiť nedokončenú misiu z minulého ročníka.

Koncom februára totiž prišiel pomôcť tímu HC Lausanne do play-off, ale už vo štvrtom súboji si nešťastne zlomil nohu. „Bolo to najdlhšie zranenie, ktoré som mal. Dával som sa dokopy tri mesiace, ale našťastie noha je v poriadku a verím, že sa mi zranenia budú vyhýbať,“ dodal Libor, od ktorého si v Lugane veľa sľubujú.

„Hudáček je talentovaný útočník, ktorý dokáže hrať na pozícii centra aj na pravom krídle. Veríme, že nám pomôže,“ povedal pre klubovú stránku generálny manažér Hnat Domenichelli.