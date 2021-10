Na Nemecký pohár bez lídrov úspešnej kvalifikácie: Ramsay dá šancu novým menám

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay potvrdil, že na nadchádzajúcom Nemeckom pohári sa nepredstavia lídri augustového výberu, ktorý absolvoval úspešnú olympijskú kvalifikáciu na ZOH 2022 do Pekingu. Turnaj bude slúžiť ako príležitosť pre nové tváre vybojovať si miesto v kádri.

Nemecký pohár je na programe od 11. do 14. novembra v Krefelde. Slováci nastúpia proti domácim, Olympijskému výberu Ruska a Švajčiarom. "Opäť si vyskúšame zopár nových tvárí. Vždy sa snažíme hľadať nových hráčov a popri nich mať chlapcov, s ktorými sme už predtým pracovali. Teraz to nebude inak. Mladíkov doplníme skúsenejšími, aby sme vytvorili vhodný mix. Hráčom dáme šancu, aby sa ukázali a dokázali, že chcú mať miesto aj v olympijskom tíme," povedal pre hockeyslovakia.sk hlavný tréner reprezentácie.



Sedemdesiatročný Ramsay sa vrátil na Slovensko po tom, čo bol načerpať energiu doma na Floride. "Bolo pekné byť opäť na Floride. Škoda len, že počasie nám miestami neprialo. Bolo mokro, v jednej chvíli pršalo takmer každý deň. Ale bolo aj dosť horúco. Mohol som ísť von, zahrať si golf, motať sa po dvore a trochu si oddýchnuť. Videl som mnoho priateľov, trávil čas s rodinou. Bolo to príjemné," uviedol.



Hoci od finálového turnaja olympijskej kvalifikácie, ktorý sa konal koncom augusta v Bratislave, uplynulo viac ako šesť týždňov, v Ramsaym stále doznievajú pozitívne emócie. Jeho zverenci si na turnaji vybojovali miestenku do Pekingu. Na ceste za jej ziskom zdolali Rakúsko 2:1, Poľsko 5:1 a Bielorusko 2:1: "Bolo to vzrušujúce podujatie. Stále som veľmi hrdý na celý tím i na spôsob, akým sa dal dohromady. Na skutočnosť, že chlapci boli ochotní prísť a stráviť čas v malej bubline. A že odhodlane bojovali. Zápasy boli tesné. Predovšetkým posledný s Bielorusmi so skóre 2:1 krátko pred koncom. Vzrušenie i atmosféra na štadióne boli skutočne veľkolepé."



Turnaj v Nemecku bude prvý z dvojice prípravných podujatí pred zimnou olympiádou. Do konca roku čaká slovenskú reprezentáciu ešte Švajčiarsky pohár.



program SR na Nemeckom pohári:

11. novembra 16.15 h: Slovensko - Švajčiarsko

13. novembra 18.00 h: Slovensko - Olympijský výber Ruska

14. novembra 14.30 h: Slovensko - Nemecko