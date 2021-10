Únia ligových klubov vyniesla ortieľ: Zápas Trnava - Slovan skontumovala

Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) skontumovalo nedohratý zápas 11. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava výsledkom 0:3.

Fotogaléria 27 fotiek v galérii

Verdikt odznel na brífingu po stredajšom mimoriadnom rokovaní riadiaceho orgánu Fortuna ligy, po ktorom sa Slovan odpútal od svojho rivala na čele tabuľky na rozdiel troch bodov. Trnava pyká za nezvládnutú organizáciu nedeľňajšieho šlágra, ktorý musel hlavný rozhodca Filip Glova po vniknutí fanúšikov oboch tímov na hraciu plochu po necelej štvrťhodine ukončiť.

Športová rivalita tradičných súperov sa zvrhla na potýčky medzi chuligánmi, ktorí vnikli na trávnik trnavského Štadióna Antona Malatinského a bili sa medzi sebou. Výtržníci opustili ihrisko po asi piatich minútach boja, po ktorom zostal ležať na zemi jeden z nich. Po čase zo sektora bratislavského Slovana začala znova lietať pyrotechnika na západnú tribúnu. Následne vstúpili do sektoru priaznivcov hostí policajní ťažkoodenci a vytlačili ich mimo štadióna. Hra bola ďalej prerušená, hráči sa nachádzali v kabínach a diskutovalo sa o budúcnosti zápasu. Hlavný rozhodca napokon prišiel na ihrisko a gestom ukázal, že v dueli sa nebude pokračovať.

O športovom osude 161. derby Trnavy a Slovana rozhodlo Prezídium ÚLK, a to na základe vyhodnotenia podkladov od delegovaných osôb, rozhodcov, oboch klubov a Krajského riaditeľstva Policajného zboru. "Chcel by som sa ospravedlniť všetkým slušným ľuďom, rodinám a deťom na Slovensku za to, čo sa v nedeľu stalo. Máme za sebou ťažkú ranu ako futbal a ako liga, po ktorej sme museli vyvodiť dôsledky. Ako ÚLK sme okamžite v nedeľu reagovali a požiadali všetkých kompetentných o ich názory, respektíve podklady na vyhodnotenie situácie, čo sa v Trnave udialo. Následne sme zorganizovali mimoriadne Prezídium ÚLK, na ktoré prišli s výnimkou jedného všetky kluby. Včera im boli zaslané materiály od dotknutých strán na oboznámenie sa so situáciou. Dnes sme riešili športový osud nedohratého derby, debata bola férová a veľmi dobrá. Prezídium prišlo k názoru, že zápas Trnava - Slovan sa bude kontumovať v prospech Slovana. Postupovali sme podľa súťažného poriadku, kde sú zakotvené pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Pokiaľ nie sú, je možnosť predčasne ukončený zápas riešiť kontumáciou," povedal prezident ÚLK Ivan Kozák. Druhou alternatívou bolo dohratie zápasu, Prezídium ÚLK však siahlo po tvrdšom treste. Spartak Trnava sa môže voči rozhodnutiu odvolať.

Vyvodenie trestov v nadväznosti na organizačné zlyhania, či smerom k správaniu fanúšikov, je na Disciplinárnej komisii Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Tá sa bude udalosťami z derby zaoberať na štvrtkovom zasadnutí, verdikt by mala vyniesť až na budúci týždeň.