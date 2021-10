Kuriózny gól z tretej anglickej ligy: Futbalový trávnik sa zmenil na kúpalisko!

Najzaujímavejší moment duelu sa však udial v posledných minútach, keď The Pilgrims spečatili svoje víťazstvo tretím presným zásahom. Od začiatku zápasu husto pršalo, čo sa postupom času odzrkadľovalo na teréne trávnika. Nakoniec to bolo až také zlé, že bolo problém vôbec si prihrať či potiahnuť loptu.

Pri záverečnom pokuse o zdramatizovanie výsledku hostia na tieto nepriaznivé podmienky doplatili. Ich strata v strede hracieho poľa viedla k protiútoku domácich, ktorý gólom úspešne zakončil Ryan Broom. Spôsob, akým sa k nemu dopracoval ale bezpochyby môžeme označiť za kuriózny, veď posúďte sami!

Wet for top of the league #pafc pic.twitter.com/XP8BUOJCwo