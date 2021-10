Fanúšik Brúgg napadol priaznivca Manchestru City, ten bojuje v kóme o život

Utorňajší program Ligy Majstrov priniesol aj duel medzi belgickými Bruggami a anglickým Manchestrom City. Favorizovaní hostia si vysokou výhrou 1:5 splnili svoju úlohu, no zápas mal mimo štadióna nepríjemnú dohru.

Člen fanúšikovskej skupiny Blue Moon, známy pod prezývkou Guido, sa po ceste domov zastavil v Drongene, kde mal čakať na svojich dvoch priateľov. Okrem typického oblečenia mal na sebe aj šál úradujúceho anglického majstra, čo sa zjavne nepáčilo fanúšikovi Brúgg. Ten mu ho strhol z krku, na čo verný priaznivec Manchestru City reagoval, nech mu ho vráti. To sa však nestalo a namiesto toho utŕžil tvrdý úder do hlavy. Páchateľ z miesta činu okamžite ušiel a šesťdesiattriročného Belgičana nechal napospas osudu. Guido bol našťastie o pár minút nájdený a prevezený do miestnej nemocnice, kde momentálne bojuje v kóme o prežitie.