MS každé dva roky? Ak budú, dvanásť krajín Európy vystúpi z FIFA!

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino hovoril v utorok so šéfmi väčšiny z 55 európskych národných futbalových zväzov o reforme medzinárodného kalendára od roku 2024.

Pri zmienke o zmene periodicity majstrovstiev sveta z každých štyroch na dva roky sa však pozitívnych reakcií nedočkal.

Severoeurópske futbalové zväzy Dánka, Švédska, Nórska, Fínska a Faerských ostrovov dokonca v spoločnom vyhlásení pohrozili vystúpením z FIFA, ak sa svetové šampionáty budú hrať každé dva roky namiesto doterajších štyroch. Dovedna dvanásť národných federácií sa vyjadrilo, že v takom prípade budú bojkotovať FIFA.

"Bola by to v najhoršom prípade tá posledná možnosť. Určite sa však vystúpením z FIFA budeme zapodievať, ak by sa veci vyvinuli neželaným smerom. Naše základné hodnoty sa nezlučujú s navyšovaním počtu svetových šampionátov a permanentne väčším zaťažovaním najlepších svetových hráčov," vyhlásili zástupcovia Dánska.

Giannia Infantino v spolupráci s trénerskou legendou Arsénom Wengerom argumentujú, že v prípade organizovania MS v dvojročných cykloch so zvýšením počtu účastníkov z 32 na 48 budú mať najmä futbalovo menšie krajiny väčšiu šancu predstaviť sa na záverečnom turnaji MS. Takými sú napríklad aj Fínsko a Faerské ostrovy, tie však túto možnosť kategoricky odmietajú. Negatívne odozvy na iniciatívu FIFA zaznievajú nielen z Európy, ale aj z Južnej Ameriky. Aj zástupcovia CONMEBOLu sa viackrát vyjadrili, že nepodporia návrh z dielne FIFA týkajúci sa zmeny periodicity majstrovstiev sveta.