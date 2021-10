Sagana vytáča, keď súperi počas pretekov močia! On to robí inak

Čo ho v pelotóne vytáča? Slovenský cyklista Peter Sagan (31) to prezradil v rozhovore pre portál biker.sk.

„Neviem, či je to bizarné, ale ešte ma vie neuveriteľne vytočiť, keď vidím cyklistov močiť počas jazdy. Neviem tomu prísť nejako na chuť,“ hovorí pre biker.sk otvorene Sagan, ktorý po sezóne ukončil svoje pôsobenie v nemeckom tíme Bora-hansgrohe a prestúpil do francúzskeho TotalEnergies.

Trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike tiež prezradil, že on to robí inak. „Dá sa to spraviť aj s rozumom. Dnes som musel na posledných 25 km, tak som si strčil fľašku do gatí a potom to iba vyhodíš. Oni sa dajú nabok, zostanú vpredu a nejdú ani dozadu – a keď močia, tak to prská na všetkých,“ prezradil.