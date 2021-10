Prebúdza sa! Mbappé donútil Messiho kopať penaltu a takto to dopadlo

Prebudil sa! Argentínsky futbalový klenot Lionel Messi (34) sa v zápase Ligy majstrov proti Lipsku postaral o obrat. Dvoma gólmi otočil skóre a vďaka nemu sa Paríž SG tešil z víťazstva 3:2.

Parížanov bez zraneného Brazílčana Neymara dostal proti bundesligistovi do vedenia v 9. minúte rýchly brejk Kyliana Mbappeho. Hostia vyrovnali vďaka Andremu Silvovi, ktorý doklepol v päťke prihrávku Juliana Draxlera. Nemecký vicemajster sa dostal do vedenia v druhom dejstve po peknom voleji zblízka od Nordiho Mukieleho, ale v 67. minúte vyrovnal Lionel Messi, po prihrávke od Mbappeho si ešte na bránkovej čiare doklepol vlastnú strelu. O pár minút už argentínsky útočník dostal PSG opäť do vedenia, keď premenil "panenkou" penaltu po faule na Mbappeho. Ten ešte v nadstavenom čase nepremenil penaltu.

Rozhodujúci gól padol v 74. minúte. Mbappé si vypýtal penaltu a spadol. A keď sa pomaly zdvíhal z trávnika, ukázal na svojho spoluhráča Messiho. Gestom rukami i hlavou mu naznačoval, aby išiel kopať penaltu. Messi penaltu premenil, zahral ju kopom, ktorým sa preslávil český futbalista Antonín Panenka vo finále majstrovstiev Európy 1976.

Messiho výkon si pochopiteľne všimli aj médiá. „Ak fanúšikovia Paríža Saint-Germain (PSG) doteraz v nikoho neverili, od dnešného večera už majú svätého muža, za ktorého sa modlia,“ napísal španielsky denník Marca. "Paríž zachránili jeho umelci," pridáva sa denník L'Equipe.

Sumáre zápasov 3. kola LM 2021/2022:

A-skupina:

Paríž St. Germain - RB Lipsko 3:2 (1:1)

Góly: 67. a 74. Messi (druhý z 11 m), 9. Mbappe - 28. Andre Silva, 57. Mukiele. Rozhodoval: Guida (Tal.)



FC Bruggy - Manchester City 1:5 (0:2)

Góly: 81. Vanaken - 43. a 84. Mahrez (prvý z 11 m), 30. Cancelo, 53. Walker, 67. Palmer. Rozhodoval: Kovács (Rum.)

tabuľka:

1. Pariž St. Germain 3 2 1 0 6:3 7

2. Manchester City 3 2 0 1 11:6 6

3. FC Bruggy 3 1 1 1 4:7 4

4. RB Lipsko 3 0 0 3 6:11 0



B-skupina:

Atletico Madrid - FC Liverpool 2:3 (2:2)

Góly: 20. a 34. Griezmann - 8. a 76. Salah (druhý z 11 m), 13. Keita, ČK: 52. Griezmann (Atletico). Rozhodoval: Siebert (Nem.)



FC Porto - AC Miláno 1:0 (0:0)

Gól: 65. Diaz. Rozhodoval: Brych (Nem.)

tabuľka:

1. FC Liverpool 3 3 0 0 11:5 9

2. Atletico Madrid 3 1 1 1 4:4 4

3. FC Porto 3 1 1 1 2:5 4

4. AC Miláno 3 0 0 3 3:6 0



C-skupina:

Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund 4:0 (2:0)

Góly: 11. Reus (vlastný), 20. Blind, 57. Antony, 72. Haller. Rozhodoval: Manzano (Šp.)



Besiktas Istanbul - Sporting Lisabon 1:4 (1:3)

Góly: 24. Larin - 15. a 27 Coates, 44. Sarabia (z 11 m), 89. Paulinho. Rozhodoval: Vinčič (Slov.)

tabuľka:

1. Ajax Amsterdam 3 3 0 0 11:1 9

2. Borussia Dortmund 3 2 0 1 3:5 6

3. Sporting Lisabon 3 1 0 2 5:7 3

4. Besiktas Istanbul 3 0 0 3 2:8 0



D-skupina:

Šachtar Doneck - Real Madrid 0:5 (0:1) - v Kyjeve

Gól: 51. a 56. Vinicius Junior, 37. Krivcov (vlastný), 65. Rodrygo, 90.+1 Benzema. Rozhodoval: Jovanovič (Srb.)



Inter Miláno - Šeriff Tiraspoľ 3:1 (1:0)

Góly: 34. Džeko, 58. Vidal, 67. de Vrij - 52. Thill. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)

/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/

tabuľka:

1. Šeriff Tiraspoľ 3 2 0 1 5:4 6

2. Real Madrid 3 2 0 1 7:2 6

3. Inter Miláno 3 1 1 1 3:2 4

4. Šachtar Doneck 3 0 1 2 0:7 1