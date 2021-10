Poprad druhýkrát v sezóne podľahol Trenčínu, rozhodol Marek Valach

Hokejisti HK Poprad prehrali v utorňajšej predohrávke 17. kola Tipos extraligy s HK Dukla Trenčín 2:3.

HK Poprad - HK Dukla Trenčín 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Góly: 9. Paločko (Handlovský, Brejčák), 24. Skokan (Dalhuisen, Svitana) - 18. Mikyska (Paukovček), 26. J. Švec (Lemcke), 34. Valach (Starosta). rozhodcoviai: Smrek, Hronský – Knižka, Durmis, vylúčení: 7:4, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 601 divákov

Poprad: Čiliak – Drgoň, Brejčák, Dalhuisen, Rymsha, Ulrych, Novajovský, Demo – Svitana, Skokan, Livingston – Vandas, Mešár, Šišovský – Paločko, Bjalončík, Handlovský – Valigura, Jevoš, Dzivjak – Sokoli.

Trenčín: Bowns – Kudla, Lemcke, Starosta, E. Švec, Nemčík, Crinon, Krajčovič, Urban – Bezúch, Mikyska, Tybor – Honzek, Paukovček, Valach – Sojčík, J. Švec, Minárik – Beták, Rehuš, Krajč.



V predohrávanom zápase 17. kola sa v utorok večer predstavila v Poprade Dukla Trenčín. Prvá vážnejšia šanca prišla až v 9. minúte a hneď z nej bol aj gól. Puk pred bránku hostí zaviezol obranca Brejčák, prihrávkou našiel voľného Mateja Paločko, ktorý bekhendom otvoril skóre zápasu - 1:0.

"Vojaci" z Trenčína sa rozbiehali pomaly, ale postupne sa prepracovali do viacerých vyložených streleckých pozícií. Najviac to pred Čiliakom horelo po Starostovej strele, keď domáci nedokázali upratať puk do bezpečia.

Trenčania sa zaslúženého vyrovnania dočkali počas presilovej hry pri vylúčení Brejčáka, pre ktorého to bol jubilejný 700.-tý zápas v hokejovej extralige. Paukovček našiel krížnou prihrávkou osamoteného Mikysku a ten zblízka aj s prispením šťastia dostal puk za chrbát popradského brankára - 1:1.

Druhá tretina začala nepresnosťami v rozohrávke oboch mužstiev. Divákov prebudila až situáciu z 24. minúty, keď Dalhuisenove nahodenie od modrej čiary šikovne tečoval Skokan a Bowns lovil puk zo siete - 2:1.

Dukla zakrátko odpovedala rovnakou kartou. Handlovský nevyhodil puk z obranného pásma, Lemcke poslal puk na popradskú bránku a tesne pred Čiliakom zmenil jeho smer Jozef Švec - 2:2.

Hostia šli po prvý raz v zápase do vedenia v 34. minúte, keď vylúčenie Popradu potrestal stelou na lapačku Valach - 2:3.

Minútu pred odchodom do šatní na druhú prestávku sa prekľučkoval domácou obranou Mikyska, ale jeho blafák i následné dorážky brankár Popradu pochytal.

V záverečnej dvadsaťminútovke Trenčania zjednodušili hru a kúskovali ju častými zákázanými uvoľneniami. Domáci sa dostali do tempa až počas posledných 10 minút. Najväčšiu šancu na vyrovnanie spálil v presilovej hre po prihrávke Skokana Drgoň. Proti jeho strele vytiahol kľúčový zákrok brankár "vojakov" Bowns. V samom závere to "kamzíci" skúšali aj hrou bez brankára, ale hostia sa ubránili s vypätím všetkých síl.