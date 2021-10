Vodný slalomár Matej Beňuš sa zotavuje po plastike kolena: Ockovi nosia raňajky do postele!

Plánovaný zákrok má úspešne za sebou! Reč je o vodnom slalomárovi Matejovi Beňušovi (33), ktorý minulý týždeň podstúpil operáciu pravého kolena. Strieborný medailista z olympiády 2016 v Riu denníku Nový Čas prezradil, že o pol roka by rád znovu zakľakol do lode a vrátil sa na súťažnú scénu.

Momentálne sa zotavuje v domácom prostredí, kde sa o jeho komfort starajú aj traja synovia!

Beňuš mal operáciu naplánovanú už niekoľko mesiacov vopred, ale najskôr chcel dokončiť olympijskú sezónu a až potom ísť pod skalpel.

„Operovali ma minulý štvrtok v Dunajskej Strede, kde mi urobili plastiku pravého kolena. Zákrok trval zhruba hodinu. Mal som roztrhnutý predný krížny väz a poškodené oba meniskusy,“ povedal o zdravotnom stave na úvod pre Nový Čas Matej, ktorý sa už nachádza v domácom liečení.

„Konečne som sa lepšie vyspal, pretože prvé dni po operácii boli strašné. Ležať iba na chrbte je dosť náročné a nudné. Je však o mňa dobre postarané. Pomáhajú nám rodičia a obskakuje ma aj manželka a všetci traja synovia,“ pousmial sa úspešný slalomár, ktorý vie, že návrat do súťažného kolotoča bude trvať dlhší čas a bude chcieť aj veľkú dávku trpezlivosti.

„O dva týždne mi vyberú stehy, potom začnem postupne rehabilitovať a koleno zaťažovať. Bude to iná zimná príprava ako po minulé roky, keď som bol zdravý, ale verím, že to zvládnem. Môj cieľ je v marci znovu zakľaknúť do lode a už v apríli absolvovať prvé súťažné preteky,“ dodal Beňuš.

Top úspechy Beňuša

- striebro na OH 2016 v C1

- 9-krát majster sveta v hliadke C1

- 8-krát majster Európy v hliadke C1

- 3-krát víťaz Svetového pohára v C1