Koniec manželstva? Sexica Wanda si vymazala spoločné fotky s Icardim a oznámila rozchod

Koniec manželstva? Argentínsky futbalista Mauro Icardi (28) sa rozišiel so svojou manželkou Wandou Naraovou. Tá je zároveň aj agentkou útočníka, ktorý si oblieka dres francúzskeho šampióna Paríža St. Germain.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Naraová na svojom Instagrame oznámila manželovu neveru, vymazala spoločné fotografie a odhlásila sa z jeho účtu. "Zabil si rodinu kvôli prostitútke," napísala. Správu o rozchode neskôr potvrdila aj argentínskej novinárke Ker Weinsteinovej. Icardi údajne podviedol svoju manželku s argentínskou herečkou a modelkou Chinou Suarezovou.

Vzťah Wandy a Icardiho sa začal v roku 2013. O rok neskôr sa pár zosobášil, narodili sa im dve dcéry. Naraová bola predtým vydatá za Icardiho priateľa, bývalého stredopoliara Barcelony Maxiho Lopeza, s ktorým má troch synov. V roku 2015 urobil útočník PSG dôležité kariérne rozhodnutie. Vyhodil agenta, s ktorým pracoval 10 rokov. Namiesto toho vymenoval za svojho zástupcu manželku. V roku 2020 podpísal vďaka nej štvorročný kontrakt s PSG v hodnote 50 miliónov eur.

Vzhľadom na dlhodobú dohodu s Parížanmi by hráčove súčasné problémy nemali mať vplyv na vzťah s klubom. Ak by však Icardi zamestnal nového agenta, potom by jeho pobyt vo Francúzsku nemusel byť taký dlhý. Denník Daily Mail s odvolaním sa na Calcio Mercato píše, že záujem o neho prejavil Newcastle.

Po vyhlásení o rozchode odišla Naraová so svojimi deťmi do Milána. Toto rozhodnutie futbalistu zasiahlo, vynechal aj tréning.