Bomba v poslednom tíme tabuľky! Do Pohronia mieri exkanonier Mönchengladbachu

Pätnásť mesiacov čakal brazílsky futbalista Raffael (36) na zmluvu a napokon sa jej dočkal v slovenskom prostredí. Zamestnávateľom bývalého ofenzívneho hráča nemeckých klubov Hertha Berlín, Schalke 04 a Borussia Monchengladbach sa prekvapujúco stal posledný tím tabuľky Fortuna ligy FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa.

Nemecký portál RP Online informoval, že 36-ročný Brazílčan už v pondelok odcestoval do 18-tisícového Žiaru nad Hronom, ktorý sa nachádza 250 km východne od Viedne. A už počas najbližšieho víkendu by sa mal objaviť aj v drese svojho nového tímu v slovenskej najvyššej súťaži. Nečakané futbalové zásnuby majú trvať len do konca kalendárneho roka, zmluva sa Raffaelovi skončí 31. decembra 2021.

"Som nadšený, že konečne opäť budem môcť hrať futbal," cituje Raffaela spomenutý portál rp-online.de.

Raffael pôsobil ostatných sedem rokov v Borussii Mönchengladbach a v drese tohto bundesligistu nastrieľal 57 gólov v 164 zápasoch. Lenže vlani v júni s bývalým spoluhráčom Slováka Lászlóa Bénesa nepredĺžili kontrakt a zostal bez angažmánu. S kariérou však nechcel skoncovať, preto sa udržiaval v kondícii tréningmi s regionálnym nemeckým klubom SV 19 Straelen. Potom sa mu však ozval Loic Favre, spolumajiteľ a športový riaditeľ FK Pohronie, ktorý je zároveň syn bývalého trénera M'Gladbachu Luciena Favreho. Slovo dalo slovo a Raffael sa objavil na strednom Slovensku.

"Na Raffaela čaká futbalové dobrodružstvo na Slovensku, ktoré bude trvať osem týždňov. Počas nich môže odohrať až deväť zápasov. Debutovať v novom drese môže už najbližší víkend, keď jeho nový tím hostí v tabuľke druhú Trnavu. Pohronie zatiaľ vyhralo iba jeden zápas v tejto sezóne a je na poslednom mieste. Hráč dúfa, že sa dostane opäť do zápasového rytmu a potom si v januári nájde klub, v ktorom bude hrať v druhej polovici sezóny," dodáva nemecký zdroj vo svojom príspevku o Raffaelovi.