Vytočený Škrtel reaguje na obvinenia: Vyburcoval fanúšikov bývalý kapitán repre?

Vyburcoval fanúšikov bývalý kapitán slovenskej reprezentácie? Stopér Spartaka Trnava Martin Škrtel (36) sa niekoľko dní pred šlágrom Fortuna ligy Trnava - Slovan objavil vo videoklipe k pesničke "Za náš tím" v kukle a so svetlicou v ruke.

Skladba vznikla pri príležitosti 20. výročia vzniku jednej z fanúšikovských skupín Southside Trnava.

Bývalý reprezentačný kapitán vtedy nemohol ani len tušiť, že zápas medzi jeho Trnavou a Slovanom predčasne ukončí nehorázna bitka fanúšikov priamo na hracej ploche počas zápasu. Na internete sa po zápase v Trnave objavili názory, že práve video so Škrtelom vyburcovalo fanúšikov k tomu, čo sa v nedeľu udialo. Škrtel ale rázne odmieta, že by išlo o zámerne burcovanie fanúšikov.

„Včera sme boli svedkami toho, čo nemá s futbalom a ani športom nič spoločné!!! Ostro odsudzujem a absolútne sa nestotožňujem s tým, čo sa udialo!!!” vyjadril sa Martin Škrtel prostredníctvom sociálnych sietí.

„Namiesto dlho očakávaného zápasu, ktorý mal byť sviatkom pre hráčov a fanúšikov oboch mužstiev, sme sa prizerali aréne plnej chaosu, arogancie a agresivity. Rovnako chcem upozorniť na fakt, aby v žiadnom prípade nebola spájaná pieseň a video natočené k 20. výročiu založenia fanúšikovskej skupiny Spartaka Trnava so včerajšími udalosťami. Zámerom tohto videa nebolo burcovať fanúšikovskú základňu Spartaka a už v žiadnom prípade konkurenčných klubov. Preto by som bol nerád, aby sa to celé vyťahovalo z kontextu a spájalo so včerajšími udalosťami na štadióne. Preto ešte raz zdôrazňujem, že som zásadne proti akýmkoľvek prejavom násilia a odsudzujem včerajšie správanie sa týchto agresívnych ľudí, ktorí nemajú čo robiť na štadiónoch!” napísal niekdajší stopér Zenitu Petrohrad, Liverpoolu FC, Fenerbahce a Basaksehiru.