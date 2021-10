Filip Polášek vybavoval po triumfe s rodinou papierovačky v San Franciscu: Miesto osláv problémy

Žiadne oslavy, ale patálie s dokladmi! Slovenský tenista Filip Polášek (36) získal cez víkend 16. deblový titul, keď sa po boku Austrálčana Johna Peersa tešil z triumfu na turnaji Indian Wells. Denníku Nový Čas prezradil, že hneď po finále sadol s rodinou do auta a takmer 7 hodín cestoval na slovenský konzulát do San Francisca.

Počas pobytu v Kalifornii im totiž zmizli pasy z hotelovej izby a potreboval vybaviť nové, aby mohol odletieť na Slovensko!

Polášek si po premiérovom triumfe s Peersom nedoprial žiadne víťazné oslavy, hoci by si ich samozrejme zaslúžil. Počas pobytu v Kalifornii im totiž zmizli pasy z hotelovej izby a potreboval vybaviť nové, aby mohol odletieť na Slovensko!

„Hneď po vyhranom finále som sadol so snúbenicou Karin i dvomi dcérkami do auta a išli sme na slovenský konzulát do San Francisca,“ povedal na úvod pre Nový Čas Filip. Slovenskému tenistovi totiž počas turné v Kalifornii zmizli s rodinou cestovné pasy. „Keď sme prileteli do San Diega, kde sme hrali turnaj pred Indian Wells, tak sme pasy mali. Boli v hoteli, ale keď sme z neho odchádzali, tak sme ich už nenašli. Neviem, čo sa stalo,“ pokračovala svetová deviatka vo štvorhre.

Cestovali 7 hodín

„Preto sme museli cestovať zhruba sedem hodín na konzulát, aby nám vybavili dočasné doklady potrebné na odlet na Slovensko.“ Polášek si však zo zbytočných patálii veľkú hlavu nerobil. „Samozrejme, že by som si po triumfe v Indian Wells radšej otvoril pivo a trošku vychutnal triumf, ale našťastie sa nič vážne nestalo. Pravidelne, keď na nejakom podujatí uspejeme, tak sa niečo podobné pritrafí. Aspoň sa nenudím,“ dodal s úsmevom úspešný športovec.

Dolieči si členok

Polášek v najbližších dňoch pobudne na Slovensku, kde si dolieči aj podvrtnutý členok. „Stalo sa mi to vo finále, ale nie je to až také vážne. Pár dní oddychu mi však pomôže. Potom nás s Johnom čakajú turnaje vo Viedni a v Paríži,“ prezradil Filip.