Šok pred finále v Indian Wells: Krádež v šatni víťaza turnaja!

Pred najdôležitejším súbojom vo svojej doterajšej kariére sa rodák z juhoafrického Johannesburgu musel popasovať s nepríjemnou situáciou. Na finále mal v šatni pripravené tri páry tenisiek, no keď do nej vošiel, nenašiel ich tam. Aktuálne najlepší Brit v rebríčku ATP tak musel nastúpiť v náhradnej obuvi, ale ani to ho v spanilej jazde nezastavilo a po výhre nad Gruzíncom Basilašvilom sa tešil zo zisku cennej trofeje.

Podobný problém musel na tom istom turnaji riešiť aj slávnejší Norrieho krajan Andy Murray. Tomu tiež zmizli zo šatne tenisky, na ktorých mal dokonca priviazanú aj veľmi cennú osobnú vec. Svetová pätnástka však po finále reagovala na obe kuriozity s úsmevom. „Neviem, čo majú ľudia proti Britom, že im kradnú topánky. Bohužiaľ, nepodarilo sa mi ich získať späť. Aspoň som na nich nemal snubný prsteň."

"You can lift it if you like - it's very heavy." 😂 #BNPPO21 @cam_norrie pic.twitter.com/L5ZGfn3LTr