Gáborík svedkom nechutného divadla: Drsný odkaz fanúšikom Trnavy a Slovana!

Nedalo mu zostať ticho. Bývalý skvelý slovenský hokejista a víťaz Stanleyho pohára Marián Gáborík (39) bol v hľadisku nedeľňajšieho futbalového šlágru Trnava - Slovan.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Žiaľ, aj on bol svedkom nechutného incidentu, keď približne po štvrťhodine hry prerušili priamy súboj o prvé miesto v tabuľke diváci, ktorí vtrhli na hraciu plochu a došlo medzi nimi aj k fyzickým konfrontáciám. Po potýčkach musel jedného z fanúšikov priamo na trávniku ošetrovať zdravotnícky personál a odniesli ho na nosidlách.

Gáboríkovi to nedalo a na sociálnej sieti naložil všetkým, ktorí sa pričinili o nechutné divadlo, ktoré so športom nemá nič spoločne.

„Takéto videá nerobím často, ale po dnešnom zážitku musím. Hrali proti sebe dva najlepšie tímy, mala to byť oslava futbalu. Namiesto toho to bola oslava chrapúnstva, zbabelosti a totálnej neférovosti. Už nechcem byť svedkom takého niečoho. A tie deti, ktoré boli toho svedkami... To je niečo choré. Svoje dieťa by som na takýto zápas nepustil.Verím, že vyvodia dôsledky. Po dlhom čase máme športové podujatia s ľuďmi. Máme si to užívať a tešiť sa z toho. No namiesto toho sa stávajú takéto veci. Je to hnoj. Veľmi smutné,” povedal vo videonahrávke Gáborík na sociálnej sieti.