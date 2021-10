Futbal v Trnave dostal poriadnu facku: Slovan stojí za svojimi fanúšikmi, Spartak žiada prísne tresty

Mala to byť oslava futbalu. Šláger 11. kola futbalovej Fortuna ligy medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava sa v nedeľu nedohral. Hlavný rozhodca Filip Glova ho predčasne ukončil po dlhej prestávke, ktorú spôsobili výtržnosti fanúšikov.

Ďalší postup je v rukách Prezídia Únie ligových klubov (ÚLK), do úvahy prichádza kontumácia v neprospech Trnavy, ktorá chce derby dohrať v náhradnom termíne.

Situácia v hľadisku sa upokojila, až keď policajní ťažkoodenci vypratali sektor hosťujúcich podporovateľov, ktorí naďalej používali pyrotechniku. Hráči oboch mužstiev čakali v kabínach, približne po polhodinovej pauze vyšiel Glova z tunela a gestom ukončil stretnutie.

Funkcionári Slovana si za svojimi fanúšikmi stoja. "Slovan stojí za svojimi fanúšikmi. Z nášho pohľadu išlo o jednoznačné zlyhanie usporiadateľskej služby, ktorá fanúšikom z domáceho sektora umožnila jednak prejsť nad náš sektor, a potom mohli vstúpiť priamo na ihrisko. Rovnako odsudzujeme následný zásah voči našim priaznivcom. Rešpektujeme rozhodnutie o predčasnom ukončení zápasu, v tejto chvíli ho považujeme za správne, pretože celý problém vznikol zlyhaním usporiadateľskej služby domáceho klubu," povedal v stanovisku pre webovú stránku Slovana generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

„Zápas ukončil hlavný rozhodca, no naše stanovisko bolo jasné – nechceli by sme pokračovať po tom, ako boli naši fanúšikovia neprávom potrestaní a vytlačení zo štadióna. Hráme a bojujeme pre nich, a hrať bez nich by pre nás nemalo skutočný zmysel. Osobne za nimi stojím, celý problém totiž vnikol zlyhaním domácej usporiadateľskej služby. Veríme, že sa napriek dnešným nepríjemným zážitkom vrátite z Trnavy všetci domov v rámci možností zdraví, a že vo štvrtok sa uvidíme na Tehelnom poli proti Lincolnu. Klub za vami bude vždy stáť. Spolu sme Slovan,“ doplnil Ivan Kmotrík ml.

Stanovisko FC Spartak Trnava

FC Spartak ostro odsudzuje správanie sa fanúšikov, ktorí spôsobili výtržnosti počas zápasu Spartak Trnava – Slovan Bratislava. Kvôli ich vyčíňaniu napokon hlavný rozhodca Filip Glova derby predčasne ukončil

Tento zápas mal byť oslavou futbalu a tešili sa naňho všetci fanúšikovia, ktorí sa dostali priamo na štadión alebo ho pozerali pri obrazovkách. Mohla to byť reklama na futbal vo fantastickej kulise, no kvôli desiatkam nepríčetných fanúšikov na oboch stranách to bola reklama negatívna.

V prvom rade by sme sa chceli ospravedlniť všetkým slušným fanúšikom za to, že museli byť svedkami takéhoto neakceptovateľného správania sa niektorých jedincov. Chceme robiť futbal pre zábavu a pre potešenie tých, ktorí o to stoja. Namiesto toho museli rodičia uplakaným deťom vysvetľovať, čo sa to deje. Kam sme sa to dostali?!

Nebudeme ukazovať prstom na to, kto celú neudržateľnú situáciu spôsobil. Tí, čo boli na zápase si svoj názor urobia. Sme si istí, že bez viny nie je ani jedna strana. Preto budeme maximálne súčinní pri vyšetrovaní týchto udalostí a budeme trvať na ráznom potrestaní vinníkov, bez ohľadu na to, ku ktorému klubu sa hlásia.

Nemáme najmenší záujem, aby sa takýto „fanúšikovia“ akýmkoľvek spôsobom stotožňovali s naším klubom a viac sa na štadión nedostanú. Dnešný zápas prekročil všetky medze tolerovateľného správania a ako klub sme pripravení prijať svoj diel zodpovednosti. Nechceme hádzať všetkých fanúšikov do jedného vreca, ale s tými, ktorí nie sú ochotní akceptovať nadstavené pravidlá nechceme mať nič spoločné. Nebudeme sa ich nekriticky zastávať len preto, že nosia šály v našich farbách. Ide nám o tú drvivú väčšinu, ktorá dnes prišla kvôli futbalu.

Za tieto incidenty nenesú žiadnu vinu hráči, ktorí sa nijako neprevinili, ba naopak, ich dvojtýždňové úsilie vyšlo kvôli neprispôsobivým hlupákom nazmar, bez toho, aby urobili chybu na ihrisku. Apelujeme preto na kompetentných, aby sa tento zápas momentálne dvoch najlepších slovenských mužstiev mohol dohrať v náhradnom termíne, hoci aj bez prítomnosti divákov.

Stanovisko Únie ligových klubov

"Únia ligových klubov bude už v najbližších dňoch iniciovať mimoriadne Prezídium ÚLK, ktoré sa bude zaoberať predčasne ukončeným derby. Dôležité sú v tomto všetky informácie zo strany delegovaných osôb, ktoré budú súčasťou ich oficiálnych zápisov. Po zhromaždení kompletných správ zasadne Prezídium, ktoré príjme finálne rozhodnutie.

ÚLK jednoznačne odsudzuje takéto správanie fanúšikov, ktoré nemá na futbalových trávnikoch čo robiť. Mala to byť oslava futbalu a návratu fanúšikov po ťažkom covidovom období, namiesto toho, žiaľ, sa o výkone na ihrisku hovoriť nebude," uvádza sa v stanovisku ÚLK.