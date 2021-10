Deblisti Polášek s Peersom vyhrali turnaj v Indian Wells: Filipa nezastavil ani vyvrtnutý členok!

Spanilá jazda sa skončila ziskom titulu. Slovensko-austrálsky tenisový pár Filip Polášek (36), John Peers (33) vyhral vo finále prestížneho turnaja v americkom Indian Wells nad ruskou dvojicou Aslan Karacev, Andrej Rubľov 6:3 a 7:6. „Vo finále som si vyvrtol členok, dúfam, že to nebude nič vážne,“ povedal pre Nový Čas Filip Polášek.

Pre Poláška má jeho 16. deblový titul v kariére zvláštnu príchuť. V semifinále totiž narazil na svojho bývalého parťáka Chorváta Ivana Dodiga (ten nastúpil s Brazílčanom Marcelom Melom, pozn. red.), s ktorým vo februári triumfovali na Australian Open. „Semifinále bolo ťažké, s Ivanom sme spolu strávili dva výborné roky. Som rád, že sme to zvládli, nebolo to jednoduché, poznáme sa veľmi dobre. Súperi nás nemali čím prekvapiť, bolo to o pár loptách. Po zápase sme si pogratulovali, nejako veľmi sme sa nebavili,“ vrátil sa ešte k semifinále Polášek.

Vyvrcholenie neoficiálneho piateho grandslamového podujatia sezóny si slovenský tenista užil naplno. „Odohrali sme skvelý turnaj. Od začiatku sme išli na víťaznej vlne a dokázali sme udržať kvalitu z turnaja v San Diegu. Nastavili sme si tréningový režim a zdá sa, že to funguje,“ zamyslel sa Polášek a pokračoval: „Finále bolo neuveriteľné. V zápase bola obrovská kvalita, fantastické výmeny od základnej čiary. Chalani do toho pália, patria medzi najrýchlejšie hrajúcich tenistov na okruhu.“

Za stavu 6:3 a 5:3 mal slovensko-austrálsky pár dva mečbaly: „Nepremenili sme ich, ale stále sme si hrali to svoje. Bojovali sme o každú loptu. V tajbrejku sme potom prehrávali 3:5. Posledné tri lopty však vyjadrili celý zápas. Boli sme na sieti, bránili sa, ale napokon sme to zvládli,“ vysvetlil Polášek a uzavrel: „Oslava nebude žiadna. John tu mal svoje baby a ja tiež. Priateľky si to užili, deti spolu vychádzali dobre. Domov priletíme v pondelok, čaká ma pár dní voľna. V pláne ešte máme turnaje vo Viedni a v Paríži.“