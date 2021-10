Filip Polášek a John Peers hodnotia úspešné finále na Indian Wells: Slovák prezradil, v čom tkvie tajomstvo úspechu!

Slovenský tenista Filip Polášek s Austrálčanom Johnom Peersom triumfovali vo štvorhre na turnaji ATP Indian Wells Masters.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

V nedeľňajšom finále zdolali ako siedmy najvyššie nasadený pár ruský tandem Aslan Karacev, Andrej Rubľov po setoch 6:3 a 7:6 (5)."Som skutočne šťastný z toho, ako sme hrali. Prišli sme sem skôr, čo nám pomohlo adaptovať sa na podmienky.povedal Polášek pre portál ATP Tour."Hrať tu je vždy veľká zábava, je špeciálne, že sa nám podarilo vyhrať titul. Ako tím sme začali pomalšie, ale pred US Open sme na sebe zapracovali. Odvtedy je to zábava a radi spolu hráme.povedal Peers, pre ktorého je to štvrtý titul ATP Masters 1000 a 25. celkovo.