Ľudovít Klein prehral druhý zápas v UFC: Vo Vegas ho zvalcoval americký vlak menom Nate Landwehr

Slovenský zástupca vydržal v konfrontácii s Američanom Nateom Landwehrom do tretieho kola, kde ho “Vlak” uškrtil v čase 2:22 technikou zvanou anakonda.

Pre Kleina to tak znamená bilanciu 1-2, čo v praxi predstavuje jeho ďalší duel, ktorý bude mať príchuť zotrvania v UFC. Zápas sa niesol v taktickom duchu, ktorým sa prezentoval najmä Landwehr, bývalý šampión v ruskom M-1. Koncom prvého kola sa 20 sekúnd pred koncom rozhodol Nate zaútočiť. Klein dokázal odolať, Američan však získal mentálnu prevahu.



Klein sa druhé kolo pokúsil otvoriť zaujímavou kombináciou s high kickom na konci, to však Nate prečítal a Slovákovi nedovolil takmer nič. Američanovi sa dokonca podarilo Kleina škrtiť technikou zvanou anakonda, no bojovníkovi z Nových Zámkov sa po približne pol minúte podarilo zo zovretia dostať.



Nič to však nemenilo na tom, že bolo iba otázkou času, kedy sa priebeh stretnutia odrazí aj na výsledku. A tak sa aj stalo. V treťom kole zopakoval Landwehr anakondu, ktorá znamenala výhru. Ľudovítovi tak neostalo nič iné, iba odklepať.



Slovákova celková bilancia je tak 17:4. K výhre mu nepomohol ani silovo-kondičný tréner Miloslav Cebo či mentálny kouč Radko Šefčík, s ktorými začal Klein spolupracovať po poslednej prehre v UFC.