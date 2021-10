Dávid Strelec si v Taliansku otvoril strelecký účet: Gólom prispel k víťazstvu nad Gyömbérovou Salernitanou!

Slovenský futbalový reprezentant Dávid Strelec prispel v 8. kole talianskej Serie A gólom k víťazstvu Spezie Calcio nad Salernitanou 2:1.

V 51. minúte zakončil peknú kombináciu strelou k vzdialenejšej žrdi a vyrovnal na 1:1. Pre bývalého útočníka Slovana Bratislava to bol prvý presný zásah v najvyššej talianskej súťaži. Obranca Norbert Gyömbér hral za Salernitanu do 20. minúty.



Serie A - 8. kolo:

Spezia Calcio - US Salernitana 2:1 (0:1)

Góly: 51. STRELEC, 78. Kovalenko - 39. Simy

/D. Strelec hral do 68. min - N. Gyömbér hral do 20. min/